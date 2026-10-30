كريم رمزي: عموتة مش مناسب للأهلي.. وإمام عاشور مش مبسوط

شن الإعلامي كريم رمزي هجومًا على أسلوب المدرب الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أن أفكاره لا تتناسب مع طبيعة الفريق، ومحذرًا من استمرار تراجع النتائج حال استمراره في قيادة الفريق بنفس النهج، كما تطرق إلى أسباب تراجع مستوى إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور لا يقدم المستوى المنتظر منه داخل الملعب، مضيفًا: «إمام عاشور مش بيلعب برجولة؟ هقولك آه صح، بس ده ليه؟»، مشيرًا إلى أن اللاعب يبدو غير سعيد في الفترة الحالية.

وأوضح رمزي أن عدم رضا اللاعب لا يمثل مبررًا لتراجع مستواه، لكنه يرى أن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الجهاز الفني، الذي يتعين عليه إخراج أفضل ما لدى اللاعبين واستغلال إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف أن اللاعبين أنفسهم يظهرون بمستويات مميزة عند المشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب اختلاف الأداء بين الأهلي والمنتخب.

وانتقد كريم رمزي أفكار الحسين عموتة، قائلًا إن فكره لا يناسب النادي الأهلي، محذرًا من أن استمرار المدرب بالطريقة الحالية قد يؤدي إلى مزيد من تراجع النتائج، على غرار ما حدث في الموسم الماضي، وفقًا لرؤيته.

وتأتي هذه التصريحات بعد فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل عمر الساعي هدف الأهلي في شباك موردن سبورت في الدقيقة 17، وتصدى مصطفى شوبير لضربة جزاء من علي فوزي على مودرن في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي مودرن سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعد نجاح الأخير في حجز مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة، والمنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.