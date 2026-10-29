محمد رمضان يكشف مفاجأة عن خطته الغنائية: 30 ديو مع نجوم عالميين

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل خطته الموسيقية خلال الفترة الحالية، معلنًا تسجيل 30 ديو غنائيًا مع نجوم من دول مختلفة، في إطار سعيه للوصول بالموسيقى واللغة العربية إلى جمهور عالمي.

وحرص رمضان على توضيح خطته لجمهوره، مؤكدًا أن انشغاله بالتعاون مع مطربين من خارج المنطقة العربية لا يعني ابتعاده عن جمهوره المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه طرح خلال الأشهر الثلاثة الماضية أغنية «حبيبي أنا من غيرك»، إلى جانب أغنية «حبوبة»، ويستعد لإطلاق ديو جديد مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وكتب محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «جمهوري الأصيل المخلص تحية طيبة وبعد، ياريت تفهموا خطتي الموسيقية علشان بخاف تقولوا ده نسينا ومركز مع الأجانب».

وأوضح أنه سجل 30 ديو مع نجوم من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وبولندا والبرازيل وألبانيا وتركيا وتنزانيا ودول أخرى، لافتًا إلى أن الترويج لهذه الأعمال جرى في البلدان التي ينتمي إليها الفنانون المشاركون، بهدف تعريف جمهورهم بالموسيقى العربية.

وأضاف رمضان أن هدفه من هذه التجارب هو إيصال صوت العرب ولغتهم وأسماء بلدانهم إلى شعوب مختلفة، وتعزيز حضورهم في صناعة الموسيقى عالميًا، كاشفًا أن الديو المقبل بعد تعاونه مع عصام صاصا سيكون مع مطرب وصفه بالكبير من جامايكا، على أن يعود للتعاون مع صاصا مرة أخرى في عمل لاحق.