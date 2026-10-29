طرح أغنية «أخوك واجهة» لمحمد رمضان وعصام صاصا.. 5 نوفمبر

أعلن الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “أخوك واجهة”، والتي يتعاون فيها مع الفنان عصام صاصا.

الأغنية من المقرر طرحها يوم 5 نوفمبر، عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.

عشماوي

من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لخوض الماراثون الرمضاني القادم، من خلال مسلسل “عشماوي”.

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية.