هل تختفي نسخك القديمة؟.. واتساب يتحرك بتصميم جديد وميزة مثيرة للجدل

يعمل تطبيق واتساب على طرح تصميم جديد لشاشة النسخ الاحتياطي للمحادثات على نظامي أندرويد وiOS، بهدف تبسيط الواجهة وتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الأساسية وخيارات حفظ سجل المحادثات، دون تشتيت الانتباه بالإعدادات الإضافية.

واجهة جديدة تعرض المعلومات الأساسية

يعتمد التصميم الجديد على فصل المعلومات الرئيسية الخاصة بالنسخ الاحتياطي عن بقية الإعدادات، بحيث تعرض الشاشة الرئيسية حالة النسخ الاحتياطي، وموعد النسخة الاحتياطية التلقائية التالية، إلى جانب توضيح ما إذا كانت النسخ الاحتياطية مشفرة من طرف إلى طرف.

كما تتيح الواجهة للمستخدمين بدء عملية النسخ الاحتياطي يدويا مباشرة من الشاشة الرئيسية، بينما نقلت الخيارات الأخرى إلى صفحة منفصلة يمكن الوصول إليها عند الحاجة.

إعدادات النسخ الاحتياطي في صفحة مستقلة

تضم الصفحة الجديدة مجموعة من الخيارات الإضافية، من بينها تحديد معدل تكرار النسخ الاحتياطي التلقائي، واختيار تضمين مقاطع الفيديو ضمن النسخ المحفوظة، وتفعيل التشفير من طرف إلى طرف.

وعلى هواتف أندرويد، يمكن للمستخدمين أيضا الاطلاع على حساب جوجل المرتبط بالنسخ الاحتياطية، والوصول إلى اختصارات تساعدهم على إدارة مساحة التخزين المرتبطة بها.

أما على أجهزة آيفون، فيعمل واتساب على إتاحة خيار يسمح للمستخدمين بإيقاف النسخ الاحتياطي للمحادثات على خدمة iCloud.

إعدادات النسخ الاحتياطي في صفحة مستقلة

واتساب يختبر إدارة النسخ الاحتياطية القديمة



بالتزامن مع إعادة تصميم الواجهة، يختبر واتساب على نظام أندرويد قسما جديدا يحمل اسم النسخ الاحتياطية السابقة Previous backups، يتيح للمستخدمين مراجعة النسخ الاحتياطية المحفوظة وإمكانية حذف النسخ القديمة أو المكررة، بهدف توفير مساحة التخزين.

ويمكن الوصول إلى هذه الخيارات من خلال اختصار مخصص لإدارة النسخ الاحتياطية ضمن مساحة تخزين جوجل، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الميزة لا تزال في مرحلة اختبار مبكرة.

كما ظهرت إشارات إلى عمل واتساب على خيار يتيح حفظ سجل المحادثات باستخدام مساحة التخزين السحابية الخاصة بالتطبيق، إلا أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولم تطرح على نطاق واسع حتى الآن.

طرح تدريجي للتصميم الجديد



بدأ واتساب إتاحة واجهة النسخ الاحتياطي الجديدة لعدد من مستخدمي الإصدارات التجريبية على أندرويد وiOS، إلى جانب بعض المستخدمين الذين يعتمدون أحدث الإصدارات المستقرة من التطبيق.

ويجري طرح التصميم تدريجيا، ما يعني أن وصوله إلى جميع المستخدمين قد يستغرق بعض الوقت، ولم يحدد واتساب حتى الآن موعدا رسميا لإتاحته على نطاق واسع.