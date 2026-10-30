خطوات منع التطبيقات من الوصول إلى موقعك على هواتف أندرويد وآيفون

يمنح كثير من المستخدمين التطبيقات إذن الوصول إلى موقعهم الجغرافي بمجرد ظهور رسالة تطلب ذلك، من دون التفكير كثيرا في مدى حاجتها إلى هذه البيانات. ورغم أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تحتاج إلى معرفة موقع المستخدم لتقديم خدماتها، فإن تطبيقات أخرى، مثل تحرير الصور والألعاب، قد لا تحتاج إلى هذه المعلومات على الإطلاق.

كيف توقف تتبع موقعك الجغرافي من التطبيقات على أندرويد وآيفون؟

مع تراكم الأذونات الممنوحة للتطبيقات بمرور الوقت، يصبح من المهم مراجعة التطبيقات التي لا تزال قادرة على الوصول إلى الموقع الجغرافي، وإلغاء هذا الإذن عند الحاجة، دون الاضطرار إلى حذف التطبيقات من الهاتف.

ويمكن للمستخدمين التحكم في أذونات الموقع بسهولة عبر إعدادات الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، من خلال الخطوات التالية:

أولا: كيفية إيقاف تتبع الموقع على هواتف أندرويد:



1. افتح الإعدادات على هاتفك، ثم انتقل إلى قسم الموقع.

2. اضغط على أذونات الموقع للتطبيقات App location permissions، للاطلاع على قائمة التطبيقات وحالة الأذونات الممنوحة لها.

3. اختر التطبيق الذي ترغب في منعه من الوصول إلى موقعك الجغرافي.

4. حدد خيار عدم السماح Don't allow لإلغاء الوصول إلى الموقع تماما، أما إذا كنت ترغب في السماح للتطبيق بمعرفة موقعك أثناء استخدامه فقط، فاختر السماح أثناء استخدام التطبيق Allow only while using the app.

5. إذا كان التطبيق يوفر خيار استخدام الموقع الدقيق Use precise location، فيمكنك تعطيله للسماح للتطبيق بمعرفة موقعك التقريبي دون تحديد مكانك بدقة.



إيقاف تتبع الموقع على هواتف أندرويد

ثانيا: كيفية إيقاف تتبع الموقع على هواتف آيفون:



1. افتح الإعدادات Settings، ثم انتقل إلى الخصوصية والأمان Privacy & Security.

2. اضغط على خدمات الموقع Location Services، للاطلاع على التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.

اختر التطبيق الذي ترغب في تعديل أذونات الموقع الخاصة به.

3. ضمن قسم السماح بالوصول إلى الموقع Allow Location Access، حدد أبدا Never لمنع التطبيق من الوصول إلى موقعك، أو أثناء استخدام التطبيق While Using the App للسماح له بذلك خلال فترة الاستخدام فقط.

4. إذا لم يكن التطبيق بحاجة إلى معرفة موقعك الدقيق، يمكنك تعطيل خيار الموقع الدقيق Precise Location من الشاشة نفسها، والاكتفاء بمشاركة موقعك التقريبي.



هل يؤدي إيقاف خدمات الموقع إلى منع التطبيقات من تحديد مكانك تماما؟



لا يعني إلغاء إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي أن التطبيق لن يتمكن من تقدير مكان المستخدم بأي وسيلة أخرى، إذ قد يعتمد بعض التطبيقات على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) لتحديد الموقع التقريبي.

وتختلف البيانات التي يمكن للتطبيقات جمعها بحسب طبيعة كل تطبيق والأذونات الممنوحة له، لذلك، فإن مراجعة أذونات الموقع بصورة دورية وإيقاف الوصول غير الضروري يساعدان على الحد من مشاركة البيانات الجغرافية وتعزيز الخصوصية الرقمية، مع الاستمرار في استخدام التطبيقات دون الحاجة إلى إلغاء تثبيتها.