قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
لحظة وصول الرئيس السيسي إلى المجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات منع التطبيقات من الوصول إلى موقعك على هواتف أندرويد وآيفون

تتبع موقع الجغرافي
تتبع موقع الجغرافي
شيماء عبد المنعم

يمنح كثير من المستخدمين التطبيقات إذن الوصول إلى موقعهم الجغرافي بمجرد ظهور رسالة تطلب ذلك، من دون التفكير كثيرا في مدى حاجتها إلى هذه البيانات. ورغم أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تحتاج إلى معرفة موقع المستخدم لتقديم خدماتها، فإن تطبيقات أخرى، مثل تحرير الصور والألعاب، قد لا تحتاج إلى هذه المعلومات على الإطلاق.

كيف توقف تتبع موقعك الجغرافي من التطبيقات على أندرويد وآيفون؟

مع تراكم الأذونات الممنوحة للتطبيقات بمرور الوقت، يصبح من المهم مراجعة التطبيقات التي لا تزال قادرة على الوصول إلى الموقع الجغرافي، وإلغاء هذا الإذن عند الحاجة، دون الاضطرار إلى حذف التطبيقات من الهاتف.

ويمكن للمستخدمين التحكم في أذونات الموقع بسهولة عبر إعدادات الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، من خلال الخطوات التالية:

أولا: كيفية إيقاف تتبع الموقع على هواتف أندرويد:


1. افتح الإعدادات على هاتفك، ثم انتقل إلى قسم الموقع.
2. اضغط على أذونات الموقع للتطبيقات App location permissions، للاطلاع على قائمة التطبيقات وحالة الأذونات الممنوحة لها.
3. اختر التطبيق الذي ترغب في منعه من الوصول إلى موقعك الجغرافي.
4. حدد خيار عدم السماح Don't allow لإلغاء الوصول إلى الموقع تماما، أما إذا كنت ترغب في السماح للتطبيق بمعرفة موقعك أثناء استخدامه فقط، فاختر السماح أثناء استخدام التطبيق Allow only while using the app.
5. إذا كان التطبيق يوفر خيار استخدام الموقع الدقيق Use precise location، فيمكنك تعطيله للسماح للتطبيق بمعرفة موقعك التقريبي دون تحديد مكانك بدقة.
 

إيقاف تتبع الموقع على هواتف أندرويد

ثانيا: كيفية إيقاف تتبع الموقع على هواتف آيفون:


1. افتح الإعدادات Settings، ثم انتقل إلى الخصوصية والأمان Privacy & Security.
2. اضغط على خدمات الموقع Location Services، للاطلاع على التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.
اختر التطبيق الذي ترغب في تعديل أذونات الموقع الخاصة به.
3. ضمن قسم السماح بالوصول إلى الموقع Allow Location Access، حدد أبدا Never لمنع التطبيق من الوصول إلى موقعك، أو أثناء استخدام التطبيق While Using the App للسماح له بذلك خلال فترة الاستخدام فقط.
4. إذا لم يكن التطبيق بحاجة إلى معرفة موقعك الدقيق، يمكنك تعطيل خيار الموقع الدقيق Precise Location من الشاشة نفسها، والاكتفاء بمشاركة موقعك التقريبي.
 

هل يؤدي إيقاف خدمات الموقع إلى منع التطبيقات من تحديد مكانك تماما؟


لا يعني إلغاء إذن الوصول إلى الموقع الجغرافي أن التطبيق لن يتمكن من تقدير مكان المستخدم بأي وسيلة أخرى، إذ قد يعتمد بعض التطبيقات على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) لتحديد الموقع التقريبي.

وتختلف البيانات التي يمكن للتطبيقات جمعها بحسب طبيعة كل تطبيق والأذونات الممنوحة له، لذلك، فإن مراجعة أذونات الموقع بصورة دورية وإيقاف الوصول غير الضروري يساعدان على الحد من مشاركة البيانات الجغرافية وتعزيز الخصوصية الرقمية، مع الاستمرار في استخدام التطبيقات دون الحاجة إلى إلغاء تثبيتها.

إيقاف تتبع الموقع إيقاف تتبع التطبيقات حماية الهاتف من التتبع منع التطبيقات من معرفة موقعك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

الخبير الاقتصادي هاني جنينة

هاني جنينة: المركزي المصري يتبنى مستهدفًا صارمًا لخفض التضخم

الذهب

سكرتير شعبة الذهب: الاستثمار في مشروع أفضل من شراء المعدن الأصفر.. و الإدارة الأمريكية غيّرت قواعد السوق

اللواء سمير فرج

سمير فرج يكشف حدود الدعم العسكري المصري للسعودية: «علينا أن ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد