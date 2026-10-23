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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة سحرية بتحديث iOS 27 لحماية الآيفون من النصب.. كيف تفعلها؟

تحديث iOS 27
تحديث iOS 27
احمد الشريف

أطلقت شركة "أبل" ميزة جديدة ومهمة في تحديث (iOS 27) الأخير، والهدف منها حماية مستخدمي هواتف "آيفون" من محاولات النصب والاحتيال الهاتفي. 

وتعمل هذه الخاصية كحارس شخصي ذكي يرد على الأرقام الغريبة قبل أن يرن هاتفك.

حارس ذكي لفلترة المكالمات

وبحسب صفحة الدعم الرسمية لشركة "أبل"، يقدم النظام الجديد حلاً عملياً للمكالمات المزعجة. 

فبدلًا من الرد على رقم مجهول، يقوم الهاتف بسؤال المتصل آلياً عن سبب اتصاله. 

وبعدها، يعرض لك الهاتف إجابة المتصل على الشاشة لتقرر هل سترد أم لا.

وتساعد هذه التقنية الذكية في كشف المحتالين وشركات التسويق المزعجة بسهولة شديدة. 

فإذا اتصل بك شخص يدعي أنه من البنك، سيضطر لتبرير اتصاله للذكاء الاصطناعي أولاً. 

ويمنحك هذا فرصة ذهبية لاكتشاف الفخ قبل التورط في أي حديث مباشر معهم.

خطوات التفعيل في ثوانٍ

ولتفعيل هذه الحماية على هاتفك، ستحتاج للقيام بخطوات بسيطة جداً، ابدأ بفتح "الإعدادات" (Settings) في هاتف الآيفون الخاص بك، ثم انزل للأسفل واضغط على قسم "التطبيقات" (Apps). 

بعد ذلك، اختر تطبيق "الهاتف" (Phone) من القائمة للوصول إلى إعدادات المكالمات.

ومن داخل هذه الإعدادات، ابحث عن قسم "فحص المتصلين المجهولين" (Screen Unknown Callers)K ستجد عدة خيارات أمامك للتحكم في الأرقام الغريبة. 

قم بتحديد خيار "طلب سبب الاتصال" (Ask Reason for Calling)، كما يتيح لك النظام تفعيل خيار "الإسكات" (Silence) لتحويل كل الأرقام المجهولة للبريد الصوتي مباشرة.

تنظيف سجل المكالمات

كما توفر الشركة ميزة إضافية لفرز الأرقام وتنقيتها تلقائياً. حيث يمكنك تفعيل خيار تصفية المكالمات وتوجيهها لقائمة خاصة بعيداً عن أرقامك. 

ويقوم النظام بنقل أي اتصال يشتبه في كونه احتيالياً إلى قائمة "البريد المزعج" (Spam). 

ويضمن هذا لك بقاء سجل مكالماتك نظيفاً وخالياً من الأرقام الخطرة والمجهولة طوال الوقت.

Settings Apps Phone آيفون هواتف آيفون شركة أبل Spam

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