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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حدث أبل المرتقب في 27 أكتوبر.. وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6
وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6
لمياء الياسين

تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو شركة أبل، التي تستعد لإزاحة الستار عن الجيل الجديد من أجهزتها المحمولة الرائدة MacBook Pro المزودة بمعالجات M6 فائقة التطور، وذلك خلال حدث رسمي مرتقب في 27 أكتوبر الجاري.

وتشير التقارير الصادرة عن وكالة "بلومبيرج" ومواقع تقنية مرموقة مثل 9to5Mac وMacworld، إلى أن الإصدار القياسي بمقاس 14 بوصة سيتخلى عن التركيز على التغييرات الشكلية الخارجية، ليقدم بدلاً من ذلك قفزة نوعية غير مسبوقة في هندسة الرقاقات الداخلية والأداء الحوسبي عبر ثلاث ترقيات رئيسية:
 



قوى الذكاء الاصطناعي 

استجابةً للسباق المتسارع في هندسة البرمجيات الذكية، دعمت أبل معالجها الأساسي بنظام المحرك العصبي المزدوج (Neural Engine)، ليضم 32 نواة كفاءة عالية بدلاً من 16، مما يوفر ضعف القدرة على معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز ودون الحاجة للاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية.
 

يدخل خط الإنتاج الجديد مرحلة التصنيع المتقدمة بدقة 2 نانومتر، مما يمنح الشريحة تفوقاً تكنولوجياً واضحاً يعزز من كفاءة الترانزستورات، وينعكس بشكل مباشر على إطالة عمر البطارية ومقاومة ارتفاع حرارة الجهاز أثناء الضغط البرمجي المكثف.

مفاجآت "حدث أكتوبر" ومستقبل خطوط الإنتاج

ووفقاً للصحفي التقني البارز مارك جورمان، لن يقتصر المؤتمر على فئة المحترفين التقليدية؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمالية إعلان أبل عن طرازات فاخرة من MacBook Pro بشاشات OLED تدعم اللمس لأول مرة و إشعارات macOS التقليدية.
كما يُنتظر أن يشهد الحدث تحديثاً شاملاً لأجهزة الحواسب المكتبية من فئة iMac لتعمل بمعالج M6، جنباً إلى جنب مع إطلاق نسخة جديدة من جهاز iPad mini بشاشة OLED متطورة وكاميرا تدعم الوضع الأفقي.

شركة أبل قطاع التكنولوجيا البرمجيات الذكية الضغط البرمجي MacBook Pro جهاز iPad mini

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