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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة قوية لعشاق التكنولوجيا.. إطلاق هاتف "وان بلس 16" ببطارية عملاقة وكاميرا خرافية

"وان بلس 16
"وان بلس 16
احمد الشريف

أعلنت شركة "وان بلس" رسميًا عن إطلاق أحدث هواتفها الرائدة "وان بلس 16"، والذي يأتي بمواصفات تقنية مرعبة تجعله أقوى منافس في سوق الهواتف الذكية لهذا العام.

شاشة مذهلة وأداء يريح العين

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" التقني، يتميز الهاتف الجديد بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وعالية النقاء بحجم 6.8 بوصة. 

و توفر هذه الشاشة المتطورة من نوع "أموليد" ألواناً زاهية وتفاصيل دقيقة للغاية، مع معدل تحديث مذهل يصل إلى 185 هرتز. 

و يعني هذا الرقم ببساطة أن حركة الصور، ومتابعة الفيديوهات، والتنقل بين البرامج ستكون سلسة وسريعة جداً بشكل يريح العين، خاصة عند تشغيل الألعاب الإلكترونية الثقيلة التي تتطلب سرعة استجابة عالية.

عقل إلكتروني خارق وذاكرة سريعة

ولضمان أداء لا يقارن، زودت الشركة هاتفها بمعالج "سناب دراجون 8 إيليت إكستريم"، وهو أحدث وأقوى عقل إلكتروني متوفر حالياً في عالم الهواتف. 

صمم هذا المعالج ليتعامل مع كل مهامك اليومية بلمح البصر، مهما كانت معقدة، وإلى جانب هذا المعالج، اعتمدت "وان بلس" على نوع جديد وسريع جداً من الذاكرة العشوائية يعرف باسم (LPDDR6). 

و تساعد هذه التقنية الحديثة  الهاتف على استيعاب البرامج الكبيرة وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من داخل الجهاز نفسه دون أي بطء أو تشنج في الأداء.

كاميرا تصور أدق التفاصيل

ولم تبخل الشركة على محبي التصوير، حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أساسية مذهلة بدقة 200 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر متطور من إنتاج شركة سامسونج. 

و تتمكن هذه الكاميرا الجبارة من التقاط صور فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة جداً بالليل. 

وإلى جانبها، توجد كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور الجماعية والمناظر الطبيعية براحة تامة، وكاميرا أخرى مقربة (تليفوتو) بدقة 200 ميجابكسل لتقريب الأشياء البعيدة بدقة عالية دون أن تفقد جودتها. وبذلك، يضع هذا الهاتف استوديو تصوير احترافي ومتكامل داخل جيبك.

بطارية لا تنتهي وشحن صاروخي

ولعل أكبر مفاجأة في هذا الهاتف هي البطارية العملاقة التي تأتي بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، وتعتمد على تقنية كربون السيليكون الجديدة. 

وتضمن هذه السعة الضخمة  لك استخدام الهاتف لعدة أيام متواصلة دون الحاجة المستمرة للبحث عن شاحن، وهو أمر نادر جداً في الهواتف الذكية الحديثة القوية.

 وإذا احتجت لزيادة الطاقة، فإن الهاتف يدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، لتعود بطاريتك ممتلئة بالكامل في دقائق معدودة لتكمل يومك بثقة.

سعات التخزين والأسعار المنتظرة

ويتوفر الهاتف الجديد بخيارات متنوعة تناسب استخدامات الجميع، حيث يبدأ بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت لتشغيل برامج كثيرة في نفس الوقت، وتصل إلى 16 جيجابايت في النسخ الأعلى. 

أما بالنسبة لمساحة الحفظ، فيمكنك الاختيار بين 256 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت لتخزين كل صورك وملفاتك بلا قلق. 

وتتوقع التقارير أن يبدأ السعر بحوالي 899 دولاراً، بينما تصل النسخة الأغلى والأكثر تطوراً إلى حوالي 1270 دولاراً، ليعكس هذا الرقم حجم الإمكانيات الجبارة التي يضعها الجهاز بين يديك لينافس بشراسة كبرى الشركات العالمية.

وان بلس 16 وان بلس هواتف

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