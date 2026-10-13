قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: أنهينا المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية ونواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية
طلع 25 قرش.. سعر الدولار في البنوك الآن
بعد التصالح مع أسرة هدبر بائعة الشاي.. سنة مع الإيقاف لمروان وبراءة جودي
صلاح في سباق الأرقام الأفريقية.. تعرف على ترتيب أكثر النجوم مساهمة في 2026
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي آخر استعدادات تشغيل خط الربط الكهربائي بين البلدين
قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة
أثر رجعي.. طلب إحاطة حول احتساب درجات اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
تعزيز العلاقات الثنائية.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي
تعليمات وتوجيهات حاسمة.. تفاصيل اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي مع القيادات
الأرجنتين تصعد ضد بريطانيا.. تحرك عاجل لوقف التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند
مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والصناعات الخضراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً| وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد

رسمياً: وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد
رسمياً: وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد
لمياء الياسين

أعلنت شركة ون بلس عن وداعها تحديث OxygenOS، حيث من المقرر أن تُطرح هواتفها القادمة بنظام ColorOS. بعد الكشف العالمي عن تحديث ColorOS 17، من المقرر أن تنتقل مجموعة واسعة من أجهزة ون بلس من إصدارات OxygenOS الحالية إلى النظام الجديد.
 

يأتي هاتف OnePlus 16 الذي تم الكشف عنه مؤخراً مزوداً بنظام ColorOS 17 مثبتاً مسبقاً. إليكم نظرة على الجدول الزمني لطرح النظام خلال الأشهر القادمة.

ون بلس كولور أو إس 17


ون بلس 15
ون بلس باد 4
30 أكتوبر 2026
ون بلس 15 آر
ون بلس 13
ون بلس 13 إس
نوفمبر 2026
ون بلس أوبن
ون بلس 13 آر
ون بلس 12
ون بلس نورد 6


ون بلس نورد سي إي 6


ون بلس باد 3
ديسمبر 2026
ون بلس 12R
ون بلس 12 آر إصدار جينشين إمباكت
ون بلس 11
ون بلس نورد 5
ون بلس نورد سي إي 6 لايت
ون بلس نورد سي إي 5
ون بلس باد 2
ون بلس باد جو 2
الربع الأول من عام 2027
ون بلس نورد 4
ون بلس إن 6
ون بلس إن 6 إكس
ون بلس إن 6 لايت
ون بلس باد لايت

يشير جدول الإطلاق إلى أن نظام ColorOS 17 سيصل إلى أجهزة OnePlus المؤهلة على مراحل، وستمتد العملية حتى الربع الأول من عام 2027. وتلاحظ OnePlus أن الإصدار المستقر سيتم طرحه على دفعات، لذا قد يختلف التوفر حسب الجهاز والمنطقة وشركة الاتصالات.

وأكدت الشركة أن الجدول الزمني قابل للتغيير مع تقدم عملية التطوير، وينبغي على المستخدمين متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات. وقد تتبع الطرازات الحصرية لشركات الاتصالات جداول تحديث منفصلة، ​​كما أن الترتيب المذكور لا يشير بالضرورة إلى التسلسل الدقيق لتلقي كل جهاز للتحديث.

تحديث OxygenOS أجهزة ون بلس نظام ColorOS 17 شركات الاتصالات OxygenOS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

دعاء الوضوء

دعاء الوضوء يبيض وجهك يوم القيامة.. ردده عند غسل اليدين

الاهلي وبيراميدز

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

ترشيحاتنا

زيادة ارتداء الأطفال للنظارات.. هل الشاشات السبب؟ 7 علامات تكشف ضعف النظر

هل الشاشات سبب زيادة ارتداء الأطفال للنظارات؟.. 7 علامات تكشف ضعف النظر

منصة مصر الرقمية 2026.. الخدمات الحكومية ورابط إنشاء حساب جديد

منصة مصر الرقمية 2026.. تعرف على الخدمات الحكومية وهذا رابط إنشاء حساب جديد

التصالح في مخالفات البناء 2026.. الحالات المسموح بها والمحظورة

التصالح في مخالفات البناء 2026.. الحالات المسموح بها والمحظورة

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد