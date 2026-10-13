رسمياً| وداعاً OxygenOS.. ون بلس تبدأ عصر نظام ColorOS 17 الجديد

أعلنت شركة ون بلس عن وداعها تحديث OxygenOS، حيث من المقرر أن تُطرح هواتفها القادمة بنظام ColorOS. بعد الكشف العالمي عن تحديث ColorOS 17، من المقرر أن تنتقل مجموعة واسعة من أجهزة ون بلس من إصدارات OxygenOS الحالية إلى النظام الجديد.



يأتي هاتف OnePlus 16 الذي تم الكشف عنه مؤخراً مزوداً بنظام ColorOS 17 مثبتاً مسبقاً. إليكم نظرة على الجدول الزمني لطرح النظام خلال الأشهر القادمة.

ون بلس كولور أو إس 17



ون بلس 15

ون بلس باد 4

30 أكتوبر 2026

ون بلس 15 آر

ون بلس 13

ون بلس 13 إس

نوفمبر 2026

ون بلس أوبن

ون بلس 13 آر

ون بلس 12

ون بلس نورد 6



ون بلس نورد سي إي 6



ون بلس باد 3

ديسمبر 2026

ون بلس 12R

ون بلس 12 آر إصدار جينشين إمباكت

ون بلس 11

ون بلس نورد 5

ون بلس نورد سي إي 6 لايت

ون بلس نورد سي إي 5

ون بلس باد 2

ون بلس باد جو 2

الربع الأول من عام 2027

ون بلس نورد 4

ون بلس إن 6

ون بلس إن 6 إكس

ون بلس إن 6 لايت

ون بلس باد لايت

يشير جدول الإطلاق إلى أن نظام ColorOS 17 سيصل إلى أجهزة OnePlus المؤهلة على مراحل، وستمتد العملية حتى الربع الأول من عام 2027. وتلاحظ OnePlus أن الإصدار المستقر سيتم طرحه على دفعات، لذا قد يختلف التوفر حسب الجهاز والمنطقة وشركة الاتصالات.

وأكدت الشركة أن الجدول الزمني قابل للتغيير مع تقدم عملية التطوير، وينبغي على المستخدمين متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات. وقد تتبع الطرازات الحصرية لشركات الاتصالات جداول تحديث منفصلة، ​​كما أن الترتيب المذكور لا يشير بالضرورة إلى التسلسل الدقيق لتلقي كل جهاز للتحديث.