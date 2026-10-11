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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الشاشة إلى البطارية والكاميرات.. كيف سيمثل OnePlus 16 قفزة تاريخية مقارنة بـ OnePlus 15؟

هاتف OnePlus 16
هاتف OnePlus 16
لمياء الياسين

تستعد شركة ون بلس للإعلان عن هاتف ون بلس 16 في الصين يوم 12 أكتوبر . من المتوقع أن يمثل الهاتف نقلة نوعية مقارنةً بهاتف ون بلس 15، مع تحسينات في الشاشة والكاميرات والمعالج والبطارية. 

 المواصفات الرئيسية لهاتف OnePlus 16
 

تُبرز أحدث صورة ترويجية العديد من ميزات هاتف OnePlus 16. يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، مما يوفر خيارات شحن مرنة. كما أنه حاصل على تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K للحماية من الغبار والماء.
للملاحة، يدعم الهاتف نظام تحديد المواقع العالمي ثلاثي الترددات (GPS) ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بيدو رباعي الترددات. 

يدعم الهاتف منفذ USB Type-C تقنية USB 3.2 Gen 1، بينما تشمل ميزات الاتصال دعم نطاق التردد العالي n79. 

 يتميز الهاتف بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة مضبوطة بواسطة Master، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومحرك خطي جديد عالي الأداء على المحور X لتحسين الاستجابة اللمسية. يوفر زجاج Crystal Shield من Oppo حماية إضافية.

ميزات هاتف OnePlus 16

ميزات هاتف OnePlus 16

كشفت تقارير حديثة أن هاتف OnePlus 16 سيأتي بشاشة ذات معدل تحديث إجمالي يبلغ 165 هرتز، ويمكن أن يصل إلى 185 هرتز في الألعاب المدعومة . تم تطوير شاشة Oriental Screen من الجيل الرابع بالتعاون مع شركة BOE، وهي تستخدم مادة X4 المضيئة، ومصممة لتقديم صور أكثر سلاسة مع كفاءة محسّنة في استهلاك الطاقة.
أكدت الشركة أيضًا وجود بطارية Glacier بسعة 9000 مللي أمبير، مزودة بشريحة إدارة طاقة البطارية من أوبو. وتقول ون بلس إن هذه التقنية مصممة لتحسين كفاءة الطاقة والمساعدة في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

سيستخدم الهاتف معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت إكستريم من الجيل السادس لتحسين الأداء. وسيضم نظام الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي، وسيأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 17 مع واجهة ColorOS 17.
سيتوفر الهاتف بأربعة خيارات ، هي: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت

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