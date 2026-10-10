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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية هواتف Pixel تستنزف ليلا.. جوجل تتحرك بتحديث جديد لإنقاذ المستخدمين

استنزاف البطارية
استنزاف البطارية

أطلقت شركة جوجل تحديث Android 17 QPR2 Beta 7 ضمن جهودها لمعالجة الأخطاء والمشكلات التي تؤثر في نظام التشغيل أندرويد 17، مع التركيز على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في هواتف Pixel، إلى جانب معالجة خلل آخر يتعلق بتنزيل الملفات عبر اتصالات HTTPS.

ويتوافر التحديث الجديد للأجهزة المؤهلة ضمن برنامج أندرويد التجريبي، بدءا من هاتف Pixel 6a، وصولا إلى عدد من الطرازات الأحدث، بما يشمل هواتف Pixel القابلة للطي والأجهزة اللوحية المدعومة.

قائمة هواتف Pixel المؤهلة للتحديث
 

تشمل الأجهزة التي يمكنها الحصول على Android 17 QPR2 Beta 7 الطرازات التالية:

Pixel 6a.
Pixel 7 وPixel 7 Pro.
Pixel 7a.
Pixel Fold.
Pixel Tablet.
Pixel 8 وPixel 8 Pro.
Pixel 8a.
Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold.
Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold.
Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL.

Pixel 11


كيفية الحصول على التحديث التجريبي


يتطلب تثبيت التحديث تسجيل الهاتف في برنامج Android Beta، ويمكن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج أندرويد التجريبي، ثم اختيار عرض الأجهزة المؤهلة View your eligible devices، وتحديد الهاتف المطلوب تسجيله في البرنامج.

وتوصي جوجل بإنشاء نسخة احتياطية من بيانات الهاتف قبل التسجيل وتثبيت التحديثات التجريبية، نظرا إلى احتمال ظهور أخطاء أو مشكلات أثناء الاستخدام.

وبعد إتمام التسجيل، يفترض وصول إشعار بالتحديث إلى الهاتف. ويمكن تثبيته من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم النظام، وتحديث البرامج، وأخيرا تحديث النظام، واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إصلاح مشكلة استنزاف البطارية أثناء وضع الاستعداد

يتمثل أبرز إصلاحات Android 17 QPR2 Beta 7 في معالجة مشكلة الاستهلاك المفرط للبطارية عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، خصوصا عند تفعيل ميزة Flip to Shhh.

وتتيح هذه الميزة إسكات الهاتف وتحويله إلى وضع الاهتزاز تلقائيا عند وضعه على سطح مستو بحيث تكون الشاشة إلى الأسفل.

وأفاد مستخدمون لهواتف Pixel بارتفاع استهلاك البطارية ليلا عند تشغيل الميزة، إذ سجلت إحدى الشكاوى المنشورة في منصة تتبع مشكلات أندرويد زيادة في استنزاف البطارية وصلت إلى نحو 33% خلال الليل.

كما أظهرت شكوى أخرى أن معدل استهلاك البطارية ارتفع بمقدار يتراوح بين 5 و10 مللي أمبير في الساعة مقارنة بالمعدل المعتاد.

ووفقا لملاحظات إصدار التحديث، عالجت النسخة التجريبية السابعة الخلل الذي كان يمنع الهاتف من الدخول في وضع السكون العميق عند تفعيل ميزة Flip to Shhh، ما يؤدي إلى استهلاك الطاقة بمعدلات أعلى من الطبيعي أثناء عدم استخدام الجهاز.

معالجة خلل تنزيل الملفات عبر HTTPS
 

يتضمن التحديث أيضا إصلاح مشكلة كانت تتسبب في فشل تنزيل الملفات فور بدء العملية عبر اتصالات HTTPS عند استخدام أداة DownloadManager المدمجة في النظام.

ومن المتوقع أن يسهم الإصلاحان في تحسين استقرار النظام وتجربة الاستخدام على الأجهزة المؤهلة، لا سيما بالنسبة إلى المستخدمين الذين واجهوا استنزافا غير طبيعي للبطارية أثناء وضع الاستعداد.

استنزاف البطارية جوجل هواتف Pixel أندرويد 17

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