لمستخدمي أندرويد .. جوجل تجهز مفاجأة لتغيير شكل شاشة القفل بالكامل

تستعد شركة "جوجل" لإطلاق تحديث جديد ومبتكر، يمنح مستخدمي أندرويد تحكمًا كاملًا في تغيير شكل شاشات هواتفهم المغلقة بحرية تامة.

نظرة داخل الأكواد السرية

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، نجح الخبراء في تفكيك الأكواد البرمجية لتطبيق "الخلفيات والأنماط" (Wallpaper & Style) التابع لجوجل.

وببساطة، تعني عملية التفكيك أن المبرمجين بحثوا داخل الملفات المخفية للبرنامج لاكتشاف الميزات التي يتم تطويرها حاليًا.

وتؤكد هذه الملفات السرية أن الشركة تجهز لتغييرات ممتعة في طريقة تعاملنا مع واجهة الهاتف قبل إدخال الرقم السري.

تحكم كامل بلمسة واحدة

ويتيح التحديث المنتظر للمستخدمين حرية غير مسبوقة في تعديل الشاشة.

سيتمكن كل شخص من تغيير تصميم الساعة واختيار ألوانها بدقة لتندمج مع صورة الخلفية.

والأهم من ذلك، سيسمح النظام بتغيير الأزرار السريعة الموجودة في الزاويتين أسفل الشاشة.

ستصبح هذه الأزرار الصغيرة، التي نستخدمها عادة لفتح الكاميرا أو تشغيل الكشاف، قابلة للتبديل تمامًا.

وبذلك، يمكنك وضع اختصارات لتطبيقاتك المفضلة لتصل إليها فورًا دون الحاجة لفتح الهاتف.

متى يصل التحديث لهاتفك؟

وأوضح التقرير أن هذه الميزات الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار والتطوير داخل أروقة جوجل.

ورغم جاهزية التصميم الجديد داخل ملفات النظام المخفية، إلا أن الشركة لم تعلن موعدًا رسميًا لإطلاقه للجمهور حتى الآن.

ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث تدريجيًا لهواتف "بيكسل" في البداية، قبل أن يتوفر لباقي أجهزة أندرويد في التحديثات الدورية القادمة.