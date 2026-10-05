قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي
كيفيه الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي
مرشحة للأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن الغذائي والنزوح
اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية
مرشحة جيانا لمنصب أمين الأمم المتحدة: إصلاح المنظمة ضرورة لتلبية احتياجات الدول
هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر لمست الكثير من النقاط المهمة
«حقوق الإنسان» بالنواب تحسم تعديلات قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
روبيو: إعادة تموضع قواتنا إجراء روتيني مستمر لا يرتبط بوجود تهديدات أمنية
هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة
5 توصيات في الاجتماع الأول للجنة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
كأس عاصمة مصر| الزمالك يستعين بالناشئين أمام زد «القائمة كاملة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بضغطة زر.. ثورة أمنية في Android 17 للحماية من التجسس والاحتيال

جوجل تُعلن عن ثورة أمنية كبرى في Android 17
جوجل تُعلن عن ثورة أمنية كبرى في Android 17
لمياء الياسين

في خطوة تعد هامة لتعزيز الأمن الرقمي، أعلنت شركة جوجل (Google) عن ترقية أمنية كبرى تعد قادمة مع نظام التشغيل المنتظر Android 17، وتركز تلك التقنية بشكل أساسي على توسيع نظام "الحماية المتقدمة" (Advanced Protection).

يقدم التحديث الجديد لحزمة دفاعية شاملة تتألف من 6 ميزات أمنية متطورة، قد صُممت خصيصاً لحماية المستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف مثل الصحفيين والمسؤولين، ومكافحة برامج التجسس المعقدة وتطبيقات الاحتيال من خلال ضغطة زر واحدة.

 سرقة كلمات المرور

تأتي ميزة "سجل التسلل" (Intrusion Logging) في مقدمة هذه الإضافات الثورية. وتعمل هذه الخاصية الاختيارية على إمكانية الاحتفاظ بسجل مشفر بالكامل للأنشطة الحساسة على الهاتف، مثل عمليات تثبيت التطبيقات، وحالة فتح الشاشة، والاتصال بالأجهزة الأخرى. وتكمن قوتها في مزامنة هذا السجل سحابياً وتخزينه في حساب المستخدم وذلك لمدة تصل إلى حوالي 12 شهراً؛ مما يمنع برمجيات التجسس من محو آثار اختراقها محلياً، كما يوفر للخبراء أدلة جنائية رقمية لتفكيك الهجوم.

إلى جانب السجل المشفر، يغلق أندرويد 17 ثغرة خطيرة طالما استغلتها التطبيقات الاحتيالية وسارقي البيانات وذلك عبر ميزة "حماية إمكانية الوصول" (Accessibility Protection) فعند تفعيل النظام، سيتم تقييد صلاحيات واجهة (AccessibilityService) ومنعها تماماً عن أي تطبيق لم يتم التحقق منه كأداة حقيقية وذلك لمساعدة ذوي الهمم ويمنع هذا الإجراء التطبيقات الخبيثة من قراءة محتوى الشاشة سراً، أو سرقة كلمات المرور، أو إجراء عمليات نقل أموال دون علم المستخدم.

على الجانب الآخر لم تتوقف الدفاعات عند البرمجيات الفضائية، بل في المقابل قد امتدت لتشمل حماية الاختراق عبر “حماية منافذ USB” و تمنع هذه الميزة أي شاحن أو ملحق  من سحب أو نقل البيانات بمجرد غلق الهاتف، مقتصرةً على تزويده بالطاقة فقط

شركة جوجل Android 17 ترقية أمنية كلمات المرور سرقة كلمات المرور البرمجيات الفضائية منافذ USB نقل البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

ترشيحاتنا

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

خطوبة جوهرة

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

محمد حماقى

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

بالصور

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: 6 أكتوبر.. يوم عبرت مصر من جدار الهزيمة إلى بوابة النصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الحرب التي لا يجب أن تقع

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

المزيد