بضغطة زر.. ثورة أمنية في Android 17 للحماية من التجسس والاحتيال

في خطوة تعد هامة لتعزيز الأمن الرقمي، أعلنت شركة جوجل (Google) عن ترقية أمنية كبرى تعد قادمة مع نظام التشغيل المنتظر Android 17، وتركز تلك التقنية بشكل أساسي على توسيع نظام "الحماية المتقدمة" (Advanced Protection).

يقدم التحديث الجديد لحزمة دفاعية شاملة تتألف من 6 ميزات أمنية متطورة، قد صُممت خصيصاً لحماية المستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف مثل الصحفيين والمسؤولين، ومكافحة برامج التجسس المعقدة وتطبيقات الاحتيال من خلال ضغطة زر واحدة.

سرقة كلمات المرور

تأتي ميزة "سجل التسلل" (Intrusion Logging) في مقدمة هذه الإضافات الثورية. وتعمل هذه الخاصية الاختيارية على إمكانية الاحتفاظ بسجل مشفر بالكامل للأنشطة الحساسة على الهاتف، مثل عمليات تثبيت التطبيقات، وحالة فتح الشاشة، والاتصال بالأجهزة الأخرى. وتكمن قوتها في مزامنة هذا السجل سحابياً وتخزينه في حساب المستخدم وذلك لمدة تصل إلى حوالي 12 شهراً؛ مما يمنع برمجيات التجسس من محو آثار اختراقها محلياً، كما يوفر للخبراء أدلة جنائية رقمية لتفكيك الهجوم.

إلى جانب السجل المشفر، يغلق أندرويد 17 ثغرة خطيرة طالما استغلتها التطبيقات الاحتيالية وسارقي البيانات وذلك عبر ميزة "حماية إمكانية الوصول" (Accessibility Protection) فعند تفعيل النظام، سيتم تقييد صلاحيات واجهة (AccessibilityService) ومنعها تماماً عن أي تطبيق لم يتم التحقق منه كأداة حقيقية وذلك لمساعدة ذوي الهمم ويمنع هذا الإجراء التطبيقات الخبيثة من قراءة محتوى الشاشة سراً، أو سرقة كلمات المرور، أو إجراء عمليات نقل أموال دون علم المستخدم.

على الجانب الآخر لم تتوقف الدفاعات عند البرمجيات الفضائية، بل في المقابل قد امتدت لتشمل حماية الاختراق عبر “حماية منافذ USB” و تمنع هذه الميزة أي شاحن أو ملحق من سحب أو نقل البيانات بمجرد غلق الهاتف، مقتصرةً على تزويده بالطاقة فقط