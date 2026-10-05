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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تُقيد استخدام Gemini.. والنسخة المجانية تقتصر على Flash-Lite

جوجل تُقيد استخدام Gemini.. والنسخة المجانية تقتصر على Flash-Lite
جوجل تُقيد استخدام Gemini.. والنسخة المجانية تقتصر على Flash-Lite
لمياء الياسين

كشفت وثيقة دعم مُحدثة لشركة جوجل عن فرض قيود جديدة على خيارات نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة لمستخدمي تطبيق Gemini المجانيين ومشتركي باقة AI Plus. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءاً من 9 أكتوبر 2026 للمستخدمين المجانيين الذين سيقتصر وصولهم على نموذج Flash-Lite فقط، بينما سيحتفظ مشتركو AI Plus بنموذجي Flash-Lite وFlash مع فقدان الوصول إلى نموذج Pro. وتتوفر التفاصيل في وثيقة الدعم الخاصة بـ جوجل.

صورة توضيحية

تخطط Google أيضاً لإدراج ثلاثة مستويات مختلفة لدرجة الجهد المبذول في معالجة البيانات (منخفض، ومتوسط، ومرتفع) لكل نموذج متاح خلال شهر أكتوبر الحالي. ويتيح مستوى الجهد الأعلى الحصول على إجابات أكثر شمولاً ودقة، مقابل استهلاك حصة أكبر من حد الاستخدام اليومي؛ وهو ما يشبه خيار "التفكير الموسّع" المتوفر حالياً، ويتماشى تماماً مع أدوات التحكم التي ظهرت بالفعل في منصة Google AI Studio.

ومع ذلك، لا تزال مكانة نموذج "Gemini 4 Argon" الجديد كلياً غير واضحة ضمن هذا التقسيم؛ حيث صرحت Google أن نموذج Argon سيبدأ بالعمل مع فئة "AI Ultra" أولاً، دون أن توضح ما إذا كان سيُصنف كنموذج من فئة "Pro" أم سيشكل مستوى مستقلاً بذاته.

تطبيق Gemini باقة AI Plus نموذج Flash Lite Gemini 4 Argon الذكاء الاصطناعي فرض قيود مشتركي باقة AI Plus

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