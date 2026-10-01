حرب الأسعار تشتعل.. وصول هاتف vivo X Fold6 وتخفيضات مذهلة على جالاكسي و آيفون 17

شهدت أسواق الهواتف الذكية تحركات مفاجئة مع وصول هاتف "فيفو إكس فولد 6" الجديد.

وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار انخفاض أسعار "جالاكسي S26 ألترا" وبدء مبيعات عائلة "آيفون 17".

الوافد الجديد يقتحم المنافسة

وبحسب تقرير نشره موقع "جي إس إم أرينا" التقني، أعلنت شركة "فيفو" رسمياً عن توافر هاتفها الجديد القابل للطي "إكس فولد 6" في المتاجر.

ويتميز هذا الجهاز بشاشته المرنة التي تنطوي وتفتح كالكتاب، ليوفر لك شاشة كبيرة ومريحة للعين في جهاز بحجم الموبايل العادي.

وتزيد هذه الخطوة من شراسة المنافسة في فئة الهواتف الفاخرة التي تلفت أنظار محبي التكنولوجيا الحديثة.

فرصة ذهبية لعشاق سامسونج

وفي مفاجأة سارة للمشترين، أوضح التقرير أن سعر هاتف سامسونج الأقوى "جالاكسي S26 ألترا" لا يزال منخفضاً ومستقراً في الأسواق.

ويعتبر هذا الوقت فرصة ممتازة لمن يرغب في امتلاك هاتف ذكي بكاميرات احترافية دون دفع مبالغ مبالغ فيها.

فبقاء السعر عند هذا الحد المنخفض يجعله خياراً اقتصادياً ذكياً جداً مقارنة بالأجهزة المنافسة التي طُرحت مؤخراً بأسعار مرتفعة.

آيفون 17 متاح للجميع

ولم تقف شركة "أبل" مكتوفة الأيدي وسط هذه العروض، حيث انطلقت رسمياً مبيعات سلسلة هواتف "آيفون 17" المنتظرة.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن التوجه للمتاجر وشراء الإصدارات الجديدة التي تتمتع بسرعة أكبر في تشغيل التطبيقات.

ويعني هذا التوافر المباشر أنك لن تضطر للانتظار في طوابير طويلة أو الحجز المسبق، بل يمكنك الحصول على جهازك فوراً لتبدأ تجربة استخدام سلسة وممتعة.