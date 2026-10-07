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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لمستخدمي آيفون.. تسريب يكشف الشعار الجديد لتطبيق "أبل ميوزك"

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن استعداد شركة "أبل" لتغيير الشعار الرسمي لتطبيق الموسيقى الشهير "أبل ميوزك". 

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد ظهور التصميم الجديد مخفيًا داخل النسخة التجريبية لنظام تشغيل الهواتف القادم.

تصميم عصري بخط عريض

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، نجح خبراء التقنية في رصد الشعار الجديد داخل الإصدار التجريبي لنظام "آي أو إس 27.2" (وهو النظام البرمجي الأساسي الذي يدير تشغيل أجهزة آيفون). 

ويتميز التصميم المكتشف بخط عريض وبارز، ليواكب الشكل العام الذي استخدمته الشركة مؤخراً في قاعة حفلاتها الموسيقية. 

يمنح هذا التغيير التطبيق مظهراً عصرياً ومختلفاً تمامًا عن الأيقونة التقليدية التي تعودنا على رؤيتها لسنوات طويلة.

من إنستجرام إلى هاتفك مباشرة

وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا التصميم الجديد للعلن. 

فقد استخدمته الشركة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في بعض الفيديوهات القصيرة التي نشرتها على منصة "إنستجرام". 

لكن ظهوره الآن بشكل برمجي وموثق داخل ملفات نظام الهاتف نفسه، يعتبر دليلاً قاطعاً على أن أبل بدأت فعليًا في خطوات استبدال الأيقونة القديمة لجميع المستخدمين في وقت قريب.

تغيير تدريجي وهادئ

ورغم هذه التسريبات المؤكدة، لا يزال الموقع الإلكتروني الرسمي للتطبيق يحمل الشعار القديم حتى اللحظة. 

ويعد هذا أمر طبيعي ومألوف عن سياسة شركة أبل، التي تفضل دائماً تنفيذ تحديثاتها وتغيير هويتها البصرية بشكل هادئ وتدريجي، لتجنب إرباك المستخدمين. 

ولذلك، إذا كنت من مشتركي الخدمة التي تبلغ تكلفتها حوالي 12 دولارًا شهريًا، أو تحصل عليها ضمن باقة الخدمات الشاملة "أبل وان" (Apple One)، فلا تتفاجأ إذا استيقظت لتجد شكل الأيقونة قد تغير فجأة على شاشة موبايلك بمجرد تثبيت تحديثات النظام المنتظرة.

أجهزة آيفون آيفون أبل أبل ميوزك إنستجرام أبل وان Apple One

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