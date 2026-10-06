رسالة هامة لمستخدمي أبل كاش.. تغييرات جديدة في طرق الدفع وتحويل الأموال

وجهت شركة "أبل" رسائل تنبيهية عاجلة لمستخدمي خدمة المحفظة الرقمية "أبل كاش"، لتخبرهم بتعديلات جديدة ستغير طريقة استخدامهم لأموالهم قريباً.

تسوق بحرية في أي مكان

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، ركز التغيير الأول على منح المستخدمين حرية أكبر في الشراء.

قررت الشركة توفير رقم بطاقة افتراضي خاص بمحفظة "أبل كاش".

وببساطة شديدة، هذا يعني أن هاتفك سيصدر لك رقماً يشبه الأرقام البارزة الموجودة على بطاقات البنك البلاستيكية، مع تاريخ انتهاء ورمز أمان سري.

ستحل هذه الميزة الذكية مشكلة كبيرة واجهت الكثيرين، فمن الآن وصاعداً، ستتمكن من الشراء من أي متجر إلكتروني على الإنترنت باستخدام هذا الرقم، حتى لو كان هذا الموقع لا يدعم تقنية الدفع المباشر الخاصة بأبل، لتتسوق براحة تامة وبدون قيود.

تعديل رسوم التحويل السريع

أما التغيير الثاني الذي تضمنته الرسالة، فيتعلق بخدمة سحب الأموال، حيث أعلنت الشركة عن تحديث شروط ورسوم خدمة "التحويل الفوري".

تسمح لك هذه الخدمة هي الأداة التي بنقل رصيدك من المحفظة الموجودة على الهاتف إلى حسابك البنكي الفعلي في ثوانٍ معدودة، بدلاً من الانتظار المزعج ليومين أو ثلاثة أيام عمل.

ورغم أن الشركة لم تمنع التحويل المجاني العادي الذي يستغرق وقتاً، إلا أن رسوم الخدمة الفورية ستشهد تعديلات طفيفة.

والهدف من هذا التوضيح المبكر هو أن يكون المستخدم العادي على دراية كاملة بأي مبالغ تخصم منه عند الطوارئ واحتياجه للكاش فوراً.

خطوات بسيطة للاستمرار

وأوضح التقرير أن هذه التحديثات المنتظرة ستُطبق بشكل تلقائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولن تحتاج كصاحب هاتف آيفون للقيام بأي خطوات تقنية معقدة أو تحميل برامج إضافية لتفعيلها.

فقط ستظهر لك رسالة صغيرة على الشاشة تطلب منك الموافقة على الشروط المحدثة.

وبمجرد الضغط على زر الموافقة، ستكمل استخدام أموالك وإرسال المبالغ لأصدقائك بضغطة زر كما تعودت دائماً.