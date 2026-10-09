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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات: آيفون Air 2 بتصميم أنحف وبطارية أكبر وكاميرا إضافية

آيفون Air 2
آيفون Air 2
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل، لإطلاق هاتف iPhone Air 2 مطلع العام المقبل، بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 الأساسي وiPhone 18e، وسط توقعات بأن يأتي الجيل الجديد بتعديلات تستهدف معالجة أبرز الانتقادات التي واجهت الإصدار السابق، وتعزيز فرصه في تحقيق مبيعات أفضل.

آيفون Air 2 بسمك أقل من 5.2 ملم


وفقا لتقرير جديد، تعمل آبل على تقليل سمك هاتف iPhone Air 2 بمقدار 0.4 ملم مقارنة بالجيل السابق، ليصل إلى نحو 5.2 ملم فقط، مقابل 5.6 ملم في هاتف iPhone Air الحالي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الهاتف أكثر نحافة، في وقت لا تزال فيه الشركات تواجه تحديات في تسويق الهواتف فائقة النحافة، فبعد المبيعات الضعيفة التي دفعت سامسونج إلى التراجع عن توجه الهواتف النحيفة، يبدو أن آبل مستعدة لمنح هذه الفئة فرصة جديدة.

وللمقارنة، يقترب سمك هاتف iPhone 17 الأساسي من 8 ملم، ما يبرز الفارق المتوقع بينه وبين الجيل الجديد من سلسلة Air.

هاتف iPhone Air

بطارية أكبر رغم التصميم الأنحف


على الرغم من تقليل سمك الهاتف، يشير التقرير إلى أن آبل ستزود iPhone Air 2 ببطارية أكبر، في خطوة قد تعالج أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى الإصدار الحالي.

ويأتي iPhone Air ببطارية تبلغ سعتها نحو 3150 مللي أمبير في الساعة، وهو رقم أثار انتقادات واسعة، رغم أن الهاتف قدم عمر بطارية أفضل من هاتف iPhone 16 الأساسي، بحسب التقرير.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال تزويد iPhone Air 2 ببطارية لا تقل سعتها عن 3500 مللي أمبير في الساعة، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالجيل الحالي، إذا صحت هذه التوقعات.

كاميرا ثانية لتعويض أحد أبرز العيوب


ومن بين التغييرات المنتظرة أيضا، إضافة كاميرا ثانية فائقة الاتساع إلى الهاتف، بعدما اعتمد الجيل الأول على كاميرا خلفية واحدة فقط.

وكان غياب الكاميرا الإضافية من أبرز النقاط التي أثارت استياء عدد من المستخدمين، وأسهم، إلى جانب عوامل أخرى، في ضعف الإقبال على الهاتف.

ورغم أن iPhone Air قدم تصميما نحيفا وجذابا، فإن التنازلات المتعلقة بالكاميرا والبطارية لم تكن مقبولة لدى شريحة من المستهلكين، ما حد من جاذبيته مقارنة بالهواتف الأخرى.

آيفون Air 2 تصميم iPhone Air 2 آبل iPhone 18

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