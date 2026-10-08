قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون اشتراك.. آبل تمنحك طريقة سهلة لنقل كلمات مرورك إلى Apple Passwords

Apple Passwords
Apple Passwords
شيماء عبد المنعم

يقدم تطبيق Apple Passwords من آبل خيارا آمنا ومجانيا للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل لمديري كلمات المرور المدفوعة، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار بعض الخدمات مثل 1Password.

ومع إطلاق iOS 18 وmacOS Sequoia، نقلت آبل خدمة iCloud Keychain إلى تطبيق Passwords الجديد، إلى جانب مجموعة من أدوات إدارة كلمات المرور التي توفرها الشركة.

وإذا كنت تعتمد حاليا على مدير كلمات مرور خارجي، فقد ترغب في نقل كلمات المرور المحفوظة لديك إلى تطبيق Apple Passwords للاستفادة من أدواته المدمجة ضمن أجهزة آبل.

Apple Passwords لا يخزن كل أنواع البيانات


رغم أن تطبيق كلمات المرور يوفر طريقة سهلة لحفظ وإدارة بيانات تسجيل الدخول، فإنه لا يقدم حتى الآن جميع الوظائف التي توفرها بعض تطبيقات إدارة كلمات المرور المتخصصة.

فالتطبيق مصمم بشكل أساسي لتخزين كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول ومفاتيح المرور، بينما لا يدعم أنواعا أخرى من البيانات التي يمكن لبعض مديري كلمات المرور تخزينها، مثل أرقام بطاقات الائتمان، والأرقام التسلسلية للبرامج، والمستندات الحساسة.

وهناك أيضا قيد مهم يتعلق بعملية نقل كلمات المرور نفسها.

Apple Passwords

تحتاج إلى جهاز ماك لاستيراد كلمات المرور


رغم توفر تطبيق Apple Passwords على macOS وiOS وiPadOS، فإن استيراد قائمة كلمات مرور موجودة مسبقا لا يمكن إجراؤه إلا من خلال إصدار التطبيق على ماك.

بمعنى آخر، إذا لم يكن لديك جهاز ماك، فلن تتمكن من استيراد قائمة كلمات المرور الحالية مباشرة إلى Apple Passwords باستخدام هذه الطريقة.

أما إذا كنت تمتلك جهاز ماك، فإن عملية النقل لا تتطلب سوى بضع خطوات.

كيفية استيراد كلمات المرور إلى Apple Passwords


إذا كنت تستخدم حاليا مدير كلمات مرور آخر، فستحتاج أولا إلى تصدير قائمة كلمات المرور المحفوظة لديك من الخدمة التي تستخدمها.

ويجب حفظ القائمة في ملف بصيغة CSV، وهي اختصار لـ Comma-Separated Values، أي ملف يحتوي على البيانات مفصولة بفواصل.

وبمجرد حصولك على ملف CSV من مدير كلمات المرور الحالي، يمكنك استيراده إلى تطبيق Apple Passwords باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Apple Passwords على جهاز Mac.
2. من شريط القوائم، اضغط على ملف File.
3. اختر استيراد كلمات المرور Import Passwords.
4. اضغط على Choose File.
5. حدد ملف CSV الذي قمت بتصديره من مدير كلمات المرور السابق.
6. بعد اختيار الملف، سيبدأ التطبيق في استيراد كلمات المرور إلى Apple Passwords.
7. وبعد انتهاء العملية، سيعرض لك التطبيق كلمات المرور التي تعذر استيرادها، حتى تتمكن من مراجعتها.

آبل Apple Passwords مدير كلمات مرور نقل كلمات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة صينية

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح بمركز الفرافرة

جانب من العملية

رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لشاب تعرض لحادث عنيف

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد