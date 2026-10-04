قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس
ناقد رياضي: ياسر إبراهيم ومحمد هاني لا يصلحان للزمالك
الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية ويدعو لاحترام سيادة الدول
رئيس الاتحاد الأفريقي: دول القارة قطعت شوطا كبيرا نحو التنمية والاستقرار
الرئيس السيسي: أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات
الرئيس السيسي: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأفريقية
الرئيس السيسي لقادة إفريقيا: لم يعد كافيا أن ننسق مواقفنا بل يجب أن تتكامل قدراتنا
الرئيس السيسي يعلن استضافة مصر النسخة الثانية من منتدى العلمين في 2028
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 3,185 طنًا من المساعدات عبر قافلة «زاد العزة» 289
أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
الرئيس السيسي: القارة الأفريقية قادرة على تحول أثار النزاعات إلى فرص للتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تشدد قبضتها.. تحديث جديد يحمي أجهزة ماك من مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي

ماك بوك
ماك بوك
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل، لإجراء تغييرات على ميزة الوصول الكامل إلى القرص في أجهزة ماك، عبر إضافة ضوابط جديدة تتطلب من المستخدمين تأكيدا أكثر وضوحا قبل منح تطبيقات الطرف الثالث وصولا واسعا إلى بيانات أجهزتهم، في خطوة تأتي مع تزايد انتشار تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة.

وأوضحت آبل أنها ستطرح قريبا ضوابط إضافية تسأل مستخدمي ماك بشكل صريح عما إذا كانوا يرغبون في منح تطبيق تابع لجهة خارجية صلاحية الوصول إلى أجزاء محددة من النظام.

وتتيح صلاحية الوصول الكامل إلى القرص للتطبيقات تنفيذ نطاق واسع من المهام على أجهزة ماك، بدءا من الوصول إلى الملفات والبريد والرسائل، وصولا إلى بيانات التصفح.

ولكن آبل ترى أن منح هذه الصلاحيات لوكلاء الذكاء الاصطناعي قد ينطوي على مخاطر أكبر، نظرا لقدرتهم على العمل بصورة مستقلة واتخاذ إجراءات نيابة عن المستخدم.

وقالت الشركة إن قرارها يأتي في ظل انتشار وكلاء ذكاء اصطناعي، مثل Muse التابع لشركة ميتا، والذي تجاوز مؤخرا 5 ملايين عملية تنزيل، وما يرتبط بهذه التطبيقات من مخاطر عند منحها وصولا واسعا إلى البيانات الشخصية.

ماك بوك

لماذا تعيد آبل النظر في الوصول الكامل إلى القرص؟


عند تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية على جهاز ماك، تشترط آبل أن يطلب التطبيق إذن المستخدم للوصول إلى وظائف معينة.

فعلى سبيل المثال، يتعين على تطبيق كاميرا تابع لجهة خارجية طلب إذن للوصول إلى الكاميرا والميكروفون، ولا يستطيع استخدام هذه المكونات قبل موافقة المستخدم.

لكن بعض التطبيقات، مثل برامج النسخ الاحتياطي، تحتاج إلى الوصول إلى نطاق أوسع من بيانات النظام، ولهذا تتيح آبل ميزة الوصول الكامل إلى القرص التي تمنح التطبيق صلاحيات واسعة للوصول إلى وظائف وبيانات مختلفة في الجهاز.

وترى الشركة أن هذا المستوى من الصلاحيات قد يمثل خطرا أكبر عندما يتعلق الأمر بوكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تنفيذ مهام بصورة ذاتية بدلا من انتظار تدخل المستخدم في كل خطوة.

واقعة أثارت المخاوف


ازدادت المخاوف بعد واقعة أشار إليها الكاتب في موقع Inc، جيسون أتين، الذي قال إن مساعد ميتا الذكي Muse قام بمزامنة قاعدة بيانات الرسائل الموجودة على جهازه واستخدم محتواها كسياق لتنفيذ مهامه.

وبحسب أتين، فإنه رفض منح Muse إذن الوصول إلى تطبيق الرسائل، بينما أكدت ميتا أن وصول Muse إلى هذه البيانات لا يمكن أن يحدث إذا كان المستخدم قد رفض بالفعل منح الصلاحية.

وتسعى آبل الآن إلى جعل طلبات الحصول على هذه الصلاحيات أكثر وضوحا، بحيث يدرك المستخدم بشكل صريح مستوى الوصول الذي يمنحه للتطبيق.

آبل: المستخدم يجب أن يعرف ما الذي يمنحه للتطبيق


قالت آبل إن واجهات البرمجة التي توفرها للمطورين تتيح لهم بناء وظائف متقدمة، بالتوازي مع مجموعة من الضوابط المصممة لحماية بيانات المستخدمين.

وأوضحت أن ميزة الوصول الكامل إلى القرص تتجاوز جزءا كبيرا من هذه الضوابط، وهو أمر ضروري لعمل بعض تطبيقات النسخ الاحتياطي، لكن بعض المطورين يستخدمونها بطرق قد تعرض المستخدمين للخطر، من خلال منح التطبيقات إمكانية الوصول إلى الملفات والبريد والرسائل وحتى سجل التصفح.

وأضافت الشركة أن تطبيقات الاتصال قد تعرض أيضا خصوصية الأشخاص الذين يتواصل معهم المستخدم للخطر، وليس بيانات المستخدم وحده.

وأعلنت آبل أنها ستضيف مستقبلا ضوابط جديدة تضمن أن المستخدمين الراغبين فعليا في منح التطبيق هذا المستوى الاستثنائي من الوصول لا يستطيعون القيام بذلك إلا من خلال إجراء واضح وصريح.

وترى الشركة أن هذه الخطوة تزداد أهمية مع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على العمل بصورة أكثر استقلالية، مؤكدة أن المخاطر المرتبطة بمنحهم صلاحيات واسعة ستزداد مع ارتفاع قدراتهم.

وأكدت آبل التزامها بجعل المستخدمين يدركون هذه المخاطر بوضوح قبل منح التطبيقات صلاحيات الوصول، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن بياناتهم وخصوصيتهم.

آبل أجهزة ماك وكلاء الذكاء الاصطناعي Muse

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

ترشيحاتنا

عمرو دياب

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

الجلطات

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

عقد قران نجل سحر نوح

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

بالصور

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فيديو

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد