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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للتخلص من المزعجين.. كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد؟

المكالمات المزعجة
المكالمات المزعجة
شيماء عبد المنعم

لم يعد الاعتماد على تطبيقات خارجية هو الحل الوحيد للتخلص من المكالمات المزعجة، فكل من آيفون وأندرويد يوفر أدوات مدمجة تساعد في التعرف على المكالمات المشبوهة وحظرها أو فحصها قبل الرد.

طريقة منع المكالمات المزعجة على آيفون
 

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، يمكنك تفعيل أدوات الحماية المدمجة من خلال إعدادات جهازك باتباع الخطوات التالية:

خطوات تفعيل فلترة المكالمات المزعجة
 

1. افتح الإعدادات Settings.

2. انتقل إلى التطبيقات Apps ثم الهاتف Phone.

3. توجه إلى قسم فلترة المكالمات Call Filtering.

4. فععل خيار رسائل إلكترونية مزعجة Spam.

بعد تفعيل هذا الخيار، لن تصدر المكالمات التي تحددها شركة الاتصالات باعتبارها مكالمات مزعجة رنينا على الهاتف، بل سيتم تحويلها تلقائيا إلى البريد الصوتي.

ويمكنك الوصول إلى هذه المكالمات لاحقا من تطبيق الهاتف، حيث ستظهر ضمن قسم Spam في علامة تبويب المكالمات.

كيف تمنع المكالمات المزعجة على آيفون وأندرويد؟

تنظيم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة
 

يمكن أيضا تفعيل خيار المتصلون غير معروفين Unknown Callers من إعدادات الهاتف، بحيث تظهر المكالمات الأخيرة الواردة من أرقام غير محفوظة ضمن قسم مستقل في سجل المكالمات.

وإذا كنت تعرف أحد الأرقام الموجودة في هذه القائمة، يمكنك استخدام خيار وضع علامة على أنه معروف Mark as Known لإزالته من قسم المتصلين غير المعروفين.

إسكات المكالمات من الأرقام غير المحفوظة
 

يوفر آيفون أيضا قسم Screen Unknown Callers، الذي يتضمن ثلاثة خيارات للتعامل مع المكالمات من أرقام غير معروفة:

- Never: وهو الإعداد الافتراضي، ويسمح لجميع المكالمات الواردة بالرنين بشكل طبيعي.

- Silence: يقوم بإسكات جميع المكالمات الواردة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال، وتحويلها مباشرة إلى البريد الصوتي، مع إمكانية مراجعتها لاحقا من سجل المكالمات.

- Ask Reason for Calling: يمثل حلا وسطا، إذ يقوم آيفون بفحص المكالمة من الرقم غير المعروف وطلب معرفة سبب الاتصال، ثم يعرض للمستخدم نصا مباشرا لرد المتصل على الشاشة، ليقرر بعدها ما إذا كان يريد الرد على المكالمة.

وتتوفر ميزة فحص المكالمات Call Screening في دول محددة على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 26 أو الإصدارات الأحدث.

طريقة منع المكالمات المزعجة على أندرويد

توفر معظم هواتف أندرويد أدوات مدمجة لاكتشاف المكالمات المزعجة، لكن المزايا المتاحة قد تختلف وفقا لطراز الهاتف وإصدار أندرويد وتطبيق الاتصال المستخدم.

ويأتي تطبيق Phone by Google في العديد من الهواتف مزودا بميزات مدمجة للتعرف على هوية المتصل واكتشاف المكالمات المزعجة.

منع المكالمات المزعجة على أندرويد

تفعيل التعرف على المكالمات المزعجة

1. افتح تطبيق الاتصال Phone على هاتفك.

2. اضغط على قائمة الخيارات، التي تظهر على شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الشاشة.

3. اختر الاعدادات Settings.

4. انتقل إلى قسم Call Assist.

5. اضغط على Caller ID and spam.

6. فعل خيار See caller and spam ID.

يسمح هذا الخيار للهاتف بتحذيرك من المكالمات التي يحتمل أن تكون مزعجة قبل الرد عليها.

حظر المكالمات المزعجة تلقائيا
 

وللحصول على حماية أقوى:

- انتقل إلى Phone > Settings > Call Assist > Caller ID and spam.

- فعل خيار Filter spam calls.

سيعمل الهاتف عندها على إسكات المكالمات التي يشتبه في كونها مكالمات مزعجة تلقائيا.

ومع ذلك، ستظل قادرا على مشاهدة المكالمات الفائتة والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي الواردة من أرقام غير معروفة من خلال تطبيق الهاتف.

وتحتاج هذه المزايا إلى هاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، مع تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Phone by Google وتعيينه كتطبيق الاتصال الافتراضي.

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