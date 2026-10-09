بعد إطلاقه على آيفون.. ميتا تطرح مساعدها الذكي Muse على آيباد

كشفت شركة ميتا Meta، عن خطوة جديدة تعكس توسعها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما أتاحت مساعدها الذكي Muse عبر تطبيق مخصص لأجهزة آيباد، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاقه على أجهزة آيفون.

وتأتي الخطوة في وقت احتاج فيه تطبيق إنستجرام إلى نحو 15 عاما للوصول إلى آيباد، رغم المطالب المستمرة من المستخدمين بتوفير نسخة مخصصة للأجهزة اللوحية.

أكثر من 6.6 مليون عملية تثبيت



منذ إطلاق Muse على أنظمة iOS وأندرويد في 8 سبتمبر، تجاوز التطبيق 6.6 مليون عملية تثبيت، وفق تقديرات شركة أبحاث السوق Sensor Tower.

ويتيح Muse للمستخدمين ربط حساباتهم المختلفة بالمساعد الذكي لمتابعة البريد الإلكتروني والاجتماعات والفواتير وغيرها من المهام، إلى جانب تنفيذ إجراءات مثل حجز المطاعم، وطلب البقالة، ووضع الأهداف، وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستخدم.

وتعمل هذه الإمكانات من خلال مجموعة من الخدمات التي تظهر داخل Muse تحت اسم Connectors، حيث يمكن للمستخدم اختيار الخدمات التي يريد ربطها بالمساعد وتسجيل الدخول إليها، بحسب المهام التي يرغب في السماح للذكاء الاصطناعي بإدارتها.

دعم خدمات جديدة للشركات



ومع إطلاق Muse على آيباد، حدثت ميتا قائمة الخدمات المدعومة، مضيفة عددا من أدوات الإنتاجية والأعمال، من بينها Asana وCanva وDropbox وFigma وQuickBooks وGitHub وKlaviyo وZoom، إلى جانب موصلات مخصصة لحسابات الإعلانات التابعة لـ ميتا.

كما أضافت الشركة خدمات Notion وGranola إلى القائمة.

ولا يقتصر دور Muse على أدوات العمل والإنتاجية، إذ أعلنت ميتا مؤخرا عن شراكات مع عدد من شركات التجزئة، بما يسمح للمساعد بتصفح مواقع هذه الشركات وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستخدم.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يواجهون مشكلة "البوتات"

ورغم الإمكانات التي توفرها هذه التقنية، لا تزال تجربة التسوق وتنفيذ المهام عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي تواجه بعض العقبات، إذ قد تتعامل مواقع الإنترنت مع هذه الوكلاء باعتبارهم روبوتات آلية وتحظر وصولهم.

وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، أعلنت ميتا عن أنها تعمل مع عدد من شركاء القطاع على تطوير معيار تقني مفتوح يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين بالتعريف بأنفسهم للمواقع والشركات.

ومن شأن هذا المعيار مساعدة الشركات على التمييز بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الموثوقين والروبوتات الضارة أو غير المرغوب فيها، بما قد يمهد الطريق أمام استخدام أوسع لهذه التقنية في تنفيذ المهام عبر الإنترنت.