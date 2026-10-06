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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر في آيفون 18 برو .. ميزة مذهلة يجب تجربتها فور فتح العلبة

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

كشف موقع "إنجادجيت" التقني عن ميزة سحرية جديدة في هاتف "آيفون 18 برو" المنتظر، حيث ينصح الخبراء بتجربتها فور إخراج الجهاز من علبته مباشرة.

تحكم سحري بدون لمس الشاشة

وبحسب التقرير، تأتي النسخة الجديدة من هاتف أبل مزودة بتقنية مبتكرة للتحكم عن بعد. 

وببساطة، تتيح لك هذه الميزة الرد على المكالمات أو تقليب الصور بحركة من يدك في الهواء، دون الحاجة للمس الشاشة بإصبعك نهائيًا.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

ويعتمد الهاتف على مستشعر متطور مخفي بجوار الكاميرا الأمامية لالتقاط حركة يدك بدقة شديدة. 

يعمل هذا المستشعر (وهو قطعة إلكترونية دقيقة) كعين ذكية تراقب إشاراتك وتنفذها فورًا في أجزاء من الثانية. 

وتعتبر هذه الإضافة حلاً عمليًا جدًا في المواقف اليومية المزعجة داخل المنزل أو العمل. 

فمثلاً، لن تضطر لتجفيف يدك المبللة أثناء غسيل الأطباق للرد على مكالمة مهمة أو إيقاف تشغيل الموسيقى.

خطوات بسيطة لتشغيلها

وينصح الخبراء بضبط هذه الخاصية فور تشغيل هاتف آيفون 18 برو لأول مرة، للاستمتاع بتجربة استخدام مختلفة ومريحة كليًا. 

كل ما عليك فعله هو الدخول لقائمة إعدادات الهاتف الأساسية. وبعدها تقوم باختيار قسم "تسهيلات الاستخدام" لتفعيل الميزة بضغطة زر واحدة.

ولضمان عمل الخاصية بكفاءة عالية، يطلب منك الهاتف في البداية تحريك يدك أمامه لثوانٍ معدودة. 

فيما تساعد هذه الخطوة البسيطة الكاميرا على حفظ أبعاد يدك وطريقة حركتك. 

وبذلك، يصبح موبايلك الجديد جاهزًا لتنفيذ أوامرك عن بُعد، وكأنك تستخدم عصا سحرية لقراءة الأخبار وتصفح الإنترنت بحرية تامة.

آيفون 18 برو أبل هاتف آيفون 18 برو هاتف أبل

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