مقارنة نارية.. أيهما تختار بين آيفون 18 برو ماكس وسامسونج S26 ألترا؟

كشف تقرير تقني حديث عن مقارنة شاملة بين أقوى هاتفين في الأسواق حاليًا، وهما "آيفون 18 برو ماكس" و"سامسونج جالاكسي S26 ألترا"، لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء الصحيح.

عقل الهاتف وسرعة الأداء

وبحسب ما ذكره موقع "تيك رادار" التقني، يتنافس الهاتفان بشراسة في قوة الأداء. يأتي آيفون بمعالج (A20 Pro) الجديد مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

والذاكرة العشوائية (الرام) هي ببساطة المساحة الداخلية التي تسمح للهاتف بتشغيل عدة تطبيقات ثقيلة في نفس الوقت دون أن يتعطل أو يتباطأ.

في المقابل، تسلحت سامسونج بمعالج (سناب دراجون 8 إيليت جيل 5) الجبار، ووفرت ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت في نسختها الأكبر، لضمان سرعة فائقة في تصفح البرامج.

شاشات ذكية وتصميم عملي

يشترك الهاتفان في تقديم شاشة عملاقة بحجم 6.9 بوصة، لكن كل شركة قدمت لمستها الخاصة.

تميز هاتف أبل بدرجة سطوع عالية تصل إلى 3000 شمعة؛ مما يعني أنك ستقرأ الشاشة بوضوح تام حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مع تصميم صلب بوزن 249 جرامًا.

أما سامسونج، فقدمت ميزة "شاشة الخصوصية" المبتكرة؛ وهي تقنية ذكية تمنع الأشخاص الجالسين بجوارك في المواصلات من التلصص على رسائلك، فضلًا عن تميز الهاتف بتصميم أنحف واحتفاظه بالقلم الذكي المدمج.

معركة الكاميرات والبطارية

ولعشاق التصوير، يمتلك هاتف سامسونج كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تمنحك ألوانًا جذابة، مع قدرة تقريب (زوم) تصل إلى 100 مرة.

بينما زودت أبل هاتفها بثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل تتميز بألوانها الواقعية، وأضافت ميزة "فتحة العدسة المتغيرة".

هذه الميزة عبارة عن تقنية تشبه حدقة عين الإنسان تمامًا؛ حيث تتسع وتضيق تلقائيًا لتتحكم في كمية الضوء، مما يضمن لك التقاط صور مثالية ومضيئة في الليل أو النهار.

أما بالنسبة للبطارية، فقد تفوق هاتف آيفون 18 برو ماكس ببطارية ضخمة تتجاوز 5500 مللي أمبير تصمد لفترات طويلة جدًا خلال الاستخدام الشاق، بينما اكتفت سامسونج ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير فقط.