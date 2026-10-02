اختراق هواتف آيفون المغلقة.. حيلة جديدة تمنح الشرطة الوصول لبياناتك وصورك المحذوفة!

كشف مقطع فيديو تدريبي مسرب عن وسيلة جديدة تتيح للشرطة اختراق هواتف آيفون المقفلة وسحب بياناتها.

وتسمح التقنية المستحدثة بالالتفاف على أهم ميزات الأمان التي طورتها شركة آبل لحماية خصوصية المستخدمين.

اختراق هواتف آيفون عبر كسر ميزة إعادة التشغيل

أظهر الفيديو التدريبي تفاصيل هذه الحيلة، وفقاً لما نقله موقع Engadget عن منصة «404 Media» المتخصصة.

وابتكرت شركة «Magnet Forensics»، التي تبيع أدواتها للشرطة، أداة تسمى «GrayKey Preserve» لتجاوز حماية آبل.

وتعطل الأداة ميزة إعادة التشغيل التلقائي التي تقفل الهاتف وتزيد تشفيره عند تركه دون استخدام.

وتجعل ميزة آبل سرقة البيانات شديدة الصعوبة عبر إعادة تشفير الهاتف بالكامل بعد إعادة التشغيل.

تجميد حالة الهاتف واستعادة الصور والرسائل المحذوفة

أوضحت التقارير أن الأداة تحتفظ بحالة الهاتف السهلة للاختراق، والمعروفة بحالة ما بعد الفتح الأول.

ونقل الفيديو عن ممثل الشركة قوله إن تلك الحالة تظل محفوظة حتى لو أُعيد تشغيل الجهاز.

وتمنع هذه التقنية أيضاً الحذف التلقائي للبيانات بعد أيام محددة، مثل المواقع الجغرافية المحفوظة.

كما تتيح لجهات التحقيق استرجاع رسائل «iMessage» والصور التي حذفها صاحب الهاتف مؤخراً بسهولة.

ويأتي هذا التطور المقلق وسط اتهامات متزايدة للأجهزة الأمنية بتجاوز حدود الخصوصية الرقمية للمواطنين.