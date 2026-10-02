قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل إيطاليا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
منال سلامة تكشف حقيقة فيديو أميرة أديب المثير للجدل: أصدقاء كالإخوة.. خاص
مصطفى بكري: أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بـ 10 آلاف جندي
اتهام خطير يهز واشنطن.. موظف بوزارة الطاقة الأمريكية مشتبه في دعمه للحوثيين
خبير : ترامب يضع إيران أمام خيارين.. اتفاق ينهي الأزمة أو عودة للتصعيد العسكري
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة إجبار فتاة على استقلال سيارة بالقاهرة
أزمة في OpenAI.. فصل 3 موظفين سرّبوا معلومات سرية عن الذكاء الاصطناعي
تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00
صنعت النصر الخالد.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
حسام موافي يكشف حقيقة ارتفاع سرعة الترسيب ودلالتها الطبية
ارتفاع تكاليف الشحن يزيد كمية الغاز الطبيعي الأمريكي المسال نحو أوروبا
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق هواتف آيفون المغلقة.. حيلة جديدة تمنح الشرطة الوصول لبياناتك وصورك المحذوفة!

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشف مقطع فيديو تدريبي مسرب عن وسيلة جديدة تتيح للشرطة اختراق هواتف آيفون المقفلة وسحب بياناتها. 

وتسمح التقنية المستحدثة بالالتفاف على أهم ميزات الأمان التي طورتها شركة آبل لحماية خصوصية المستخدمين.

اختراق هواتف آيفون عبر كسر ميزة إعادة التشغيل

أظهر الفيديو التدريبي تفاصيل هذه الحيلة، وفقاً لما نقله موقع Engadget عن منصة «404 Media» المتخصصة. 

وابتكرت شركة «Magnet Forensics»، التي تبيع أدواتها للشرطة، أداة تسمى «GrayKey Preserve» لتجاوز حماية آبل.

وتعطل الأداة ميزة إعادة التشغيل التلقائي التي تقفل الهاتف وتزيد تشفيره عند تركه دون استخدام. 

وتجعل ميزة آبل سرقة البيانات شديدة الصعوبة عبر إعادة تشفير الهاتف بالكامل بعد إعادة التشغيل.

تجميد حالة الهاتف واستعادة الصور والرسائل المحذوفة

أوضحت التقارير أن الأداة تحتفظ بحالة الهاتف السهلة للاختراق، والمعروفة بحالة ما بعد الفتح الأول. 

ونقل الفيديو عن ممثل الشركة قوله إن تلك الحالة تظل محفوظة حتى لو أُعيد تشغيل الجهاز.

وتمنع هذه التقنية أيضاً الحذف التلقائي للبيانات بعد أيام محددة، مثل المواقع الجغرافية المحفوظة. 

كما تتيح لجهات التحقيق استرجاع رسائل «iMessage» والصور التي حذفها صاحب الهاتف مؤخراً بسهولة.

ويأتي هذا التطور المقلق وسط اتهامات متزايدة للأجهزة الأمنية بتجاوز حدود الخصوصية الرقمية للمواطنين.

آيفون هواتف آيفون آبل شركة آبل ميزة آبل سرقة البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

سامي نصر الله

برلماني: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحوار الوطني لصناعة المستقبل

الدكتور السيد البدوي شحاتة

المستشار بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم الوفد

محمد خليل

أمين الشباب بالشعب الجمهوري: منتدى مصر 2026 يفتح الطريق من الحوار إلى صياغة رؤى وطنية تصنع المستقبل

بالصور

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد