بلا كاميرات وسعره أغلى من سيارة.. كافيار تكشف أغرب نسخ آيفون 18 برو

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة Black Edition الجديدة، التي تقدم نسخا معدلة بشكل كبير من هواتف آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي آيفون ديو، مع تصميمات سوداء بالكامل ومواد فاخرة، فيما تتخلى بعض الإصدارات عن الكاميرات نهائيا.

وتقدم مجموعة كافيار الجديدة عدة إصدارات مختلفة، لكن نسختي Supersonic iPhone 18 Pro وUltimate iPhone Duo تأتيان بتصميم استثنائي، إذ تزيلان بروز الكاميرات الخلفية بالكامل، لتحصلا على ظهر مسطح مصنوع من التيتانيوم المخصص للاستخدامات الفضائية.

كما عطلت كافيار الكاميرات الأمامية في هذه الإصدارات على مستوى العتاد، موضحة أن التصميم الخالي من الكاميرات يستهدف المستخدمين الذين يعملون في بيئات حكومية أو مؤسسية شديدة الحساسية، حيث يمنع استخدام الأجهزة المزودة بكاميرات.

تصميم أسود بالكامل ومواد فاخرة

وبغياب عدسات الكاميرا، يتحول الجزء الخلفي للهاتف إلى سطح معدني مسطح بالكامل، وتعتمد نسخة Supersonic على تشطيب ساتاني يقلل انعكاسات الضوء، بينما تأتي Ultimate iPhone Duo بلمسات معدنية عمودية يتغير مظهرها بين الأسود والغرافيت وفق زاوية الإضاءة.

وتحمل النسختان شعار آبل أسود بالكامل بتصميم مسطح يندمج مع هيكل الهاتف.

نسخة Supersonic

أما المستخدمون الذين يرغبون في الاحتفاظ بالكاميرات، فتقدم كافيار أربعة إصدارات أخرى هي Versus وTitanium وSignature وPrestige، مع الإبقاء على مكونات الكاميرا الأصلية واستبدال الظهر الزجاجي بمواد فاخرة، تشمل جلد التمساح الأسود، ومسامير تيتانيوم مكشوفة، وطبقة من الذهب عيار 999.

وتستخدم نسختا Signature وPrestige إضافات ذهبية على شكل حرف V تتباين مع الجلد الأسود والمعدن، بينما تعتمد التصميمات بشكل أساسي على اختلاف الخامات والملمس بدلًا من الألوان الزاهية.

نسختا Signature وPrestige

لا تغييرات في الأداء



ورغم التعديلات الخارجية الكبيرة، لا تقدم هذه النسخ أي تحسينات في المواصفات الداخلية للهواتف الأساسية، إذ تظل قدرات المعالجة والبطارية والبرمجيات كما هي.

وبالتالي، فإن السعر الإضافي يأتي مقابل التصميم المخصص والمواد الفاخرة والإنتاج المحدود، وليس مقابل أداء أقوى.

أسعار تتجاوز 10 آلاف دولار



تعتزم كافيار إنتاج 19 نسخة فقط من كل إصدار، وتبدأ الأسعار من 10560 دولارا لنسخة Versus من iPhone 18 Pro بظهر جلدي، بينما تصل إلى 10770 دولارا لنسخة Supersonic الخالية من الكاميرات.

أما إصدارات الهاتف القابل للطي iPhone Duo، فتبدأ أسعارها من 13410 دولارات لنسخة Titanium، وتصل إلى 13990 دولارا لنسخة Ultimate التي تتخلى عن الكاميرات.

وتشحن جميع الأجهزة داخل صندوق مخصص قابل للقفل، مع عملة تذكارية مطلية بالذهب