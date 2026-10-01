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مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-10-2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-10-2026 والقنوات الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب إحدى مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهة ألمانيا وصربيا، وكذلك مباراة الدنمارك والبرتغال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تسعى المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية في مشوارها بالمسابقة.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

تقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث يلتقي منتخب غينيا مع نظيره كينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف لتحقيق الفوز وحصد النقاط.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية اليوم بعدد من المواجهات القوية، حيث يلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي التوقيت نفسه، يخوض منتخب الدنمارك مواجهة قوية أمام البرتغال، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بينما يلتقي منتخب اليونان مع هولندا عبر قناة beIN Sports HD 4.

كما يواجه منتخب ويلز نظيره النرويج في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، بينما تلعب آيرلندا أمام النمسا عبر قناة beIN Sports HD 6.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا مباراة أذربيجان وليشتنشتاين في السابعة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2، بينما يلتقي منتخب مالطا مع جبل طارق في التاسعة و45 دقيقة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 5.

وتحظى مواجهات اليوم باهتمام كبير من جانب الجماهير، في ظل رغبة المنتخبات في حسم النقاط وتعزيز موقفها قبل استكمال منافسات البطولة

منتخب البرتغال كأس الخليج دورى الامم الأوروبية اخبار الرياضة

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