مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-9-2026 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، مع استمرار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج 2026 «خليجي 2026».

وتتجه الأنظار إلى مواجهتي البحرين أمام اليمن، والإمارات ضد قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الخليجية.

مواعيد مباريات كأس الخليج 2026

البحرين × اليمن – 8:30 مساءً – أبو ظبي الرياضية

الإمارات × قطر – 8:30 مساءً – أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

إريتريا × جنوب أفريقيا – 7:00 مساءً

مواعيد المباريات الودية الدولية

موريشيوس × جيبوتي – 3:00 عصرًا

سيشل × سريلانكا – 4:00 عصرًا

بوتسوانا × موزمبيق – 5:00 مساءً