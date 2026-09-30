بولندا تغلق مطاري ريشوف ولوبلين مؤقتاً مع تصاعد الهجمات الروسية قرب حدودها

أغلقت بولندا مطاري ريشوف ولوبلين مؤقتاً كإجراء دفاعي احترازي بالتزامن مع هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية، في خطوة تكررت عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

ريشوف ولوبلين.. مدينتان على خط النار

وتقع كلتا المدينتين بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتعد مدينة ريشوف مركزاً مهماً لحلف الناتو يتم من خلاله توريد الأسلحة والمواد إلى أوكرانيا.

ولجأت وارسو إلى الإغلاق المؤقت للمطارين في عدة مناسبات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب العمليات العسكرية الروسية قرب الحدود البولندية الأوكرانية.

وكان آخر إغلاق يوم السبت الماضي في جنوب شرق البلاد، كإجراء احترازي على خلفية الهجوم الروسي الضخم على الأراضي الأوكرانية.

توسك: الهجمات الروسية قرب حدودنا أصبحت سمة دائمة

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الثلاثاء إن الهجمات الروسية بالقرب من الحدود البولندية أصبحت سمة دائمة، حيث تستهدف المعابر الحدودية والبنية التحتية في محيطها.

وأشار توسك إلى أن الطائرات البولندية تضطر للانطلاق بشكل متكرر رداً على الهجمات الروسية على أوكرانيا.

مسيّرة روسية على بعد كيلومترين من معبر حدودي

وأشار أيضاً إلى حادثة وقعت مؤخراً، شهدت قيام مسيّرة روسية بضرب موقع على بعد نحو كيلومترين من معبر دوروهوسك - ياغودزين الحدودي البولندي الأوكراني يوم الاثنين.

وأوضح أن المسيّرة سقطت على الجانب الأوكراني من الحدود، وفقاً لما ذكرته قيادة العمليات البولندية.