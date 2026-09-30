رويترز: وزير الدفاع الأمريكي سيُعلن عن خفض 20% من مناصب الجنرالات وكبار الظباط في خطابه اليوم

كشف مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سيعلن عن خفض بنسبة 20% في عدد المناصب المخصصة للجنرالات والأدميرالات خلال لقائه مئات العسكريين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا.

خطاب مرتقب في كوانتيكو أمام مئات الضباط

ومن المقرر أن يلقي هيجسيث خطاباً اليوم الأربعاء أمام مئات الضباط الصغار والمسؤولين المجندين لإطلاعهم على أولوياته للجيش، بحسب المسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحد المسؤولين إن الخفض يشمل الضباط برتبة جنرال وأميرال من نجمة إلى 4 نجوم، وهو ما يمثل زيادة عن الحد الأدنى للخفض الذي حدده هيغسيث العام الماضي بنسبة 10%.

وأوضح أن الخطة لن تتم عبر فصل الموظفين مباشرة، بل عبر تغيير رتبة بعض الوظائف المستقبلية وإلغاء وظائف أخرى.

إنهاء تعيين المدنيين في الأكاديميات العسكرية وإعادة التركيز على “القتال”

وفي سياق منفصل، أصدر البنتاجون أمس الثلاثاء مذكرة موقعة من هيغسيث تنص على أن وزارة الدفاع لن تعين مدنيين كأعضاء هيئة تدريس دائمين في الأكاديميات العسكرية الأمريكية، ووصفت المذكرة التوجيه بأنه محاولة لإعادة تركيز الأكاديميات على "القتال".

وسارع هيجسيث منذ توليه المنصب إلى إعادة هيكلة الوزارة، فأقال ضباطاً كباراً في مختلف أفرع الجيش وعالج قضايا شؤون الأفراد، وفي العام الماضي أمر بخفض عدد الضباط الحاصلين على رتبة 4 نجوم بنسبة 20%.

من "الجنرالات البدناء" إلى "أرض تدريب".. خطاب مثير للجدل يعيد نفسه

ويأتي حدث الأربعاء بعد عام من انتقاد هيجسيث لـ "الجنرالات البدناء" ومبادرات التنوع أمام كبار جنرالات وأدميرالات الجيش الأمريكي خلال خطاب في كوانتيكو.

وفي العام الماضي ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً في القاعدة نفسها وطرح فكرة استخدام عمليات الانتشار في المدن الأمريكية "كأرض تدريب لجيشنا".

وجاءت تصريحات هيجسيث، وهو شخصية سابقة في فوكس نيوز، وترامب، وهو نجم تلفزيون واقع سابق، في قالب يشبه برامج تلفزيون الواقع، بعد استدعاء كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في مهلة قصيرة.

وخلال مخاطبته قاعة مليئة بكبار القادة الذين قدموا من أنحاء العالم، دافع هيجسيث حينها عن إقالته ضباطاً برتبة علم، بينهم رئيس هيئة الأركان الأمريكية وهو أسود، وأعلى أدميرال في البحرية وهي امرأة، قائلاً إن الضباط الذين أعفاهم جزء من ثقافة معطوبة.

وقال: "إذا كانت كلماتي اليوم تجعل قلوبكم تهبط، فعليكم أن تفعلوا الشيء المشرف وتستقيلوا".