انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب

أظهرت تقديرات منفصلة لبنكي جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس أن تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن في المنطقة.

جي بي مورجان: شرايين التصدير بدأت تتدفق مجدداً بنسبة 98% للخام

وقال محللو جي بي مورجان بمن فيهم ناتاشا كانيفا في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر: "بدأت شرايين تصدير النفط في الشرق الأوسط بالتدفق مجدداً"، واصفين ذلك بأنه "انتعاش ملحوظ لمنطقة لا تزال تعاني من ويلات الحرب"، رغم أنه لم يكن متساوياً.

وارتفعت شحنات النفط الخام إلى 17.5 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، بينما بلغت تدفقات المنتجات مثل الديزل والبنزين 3 ملايين برميل يومياً أي 58%، وفق بيانات البنك، ليبلغ الإجمالي 89% من مستويات عام 2025 بناءً على متوسط العشرة أيام الماضية.

مضيق هرمز يعود لـ 13 مليون برميل يومياً والسعودية تستعيد نصف خط شرق - غرب

ويركز سوق النفط العالمي بشكل كبير على الكميات القادمة من المنطقة مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن.

وبالإضافة للشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، تمكنت السعودية من استعادة نحو نصف التدفقات على خط أنابيبها بين الشرق والغرب بعد تعرضه لأضرار في وقت سابق هذا الشهر، والذي يغذي موانئها على البحر الأحمر.

وأفاد جي بي مورجان بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عادت تقريباً إلى مستويات أواخر يونيو البالغة نحو 13 مليون برميل يومياً بقيادة السعودية بشكل أساسي، وأضاف: "لا ينبغي الخلط بين ارتفاع معدلات العبور وتحسن السلامة، بل إنها تعكس قدرة القطاع المتزايدة على العمل في ظل مخاطر مستمرة".

جولدمان ساكس: صادرات الخليج 23.3 مليون برميل في سبتمبر

وفي الوقت نفسه قالت جولدمان ساكس إن صادرات النفط من الخليج العربي بما في ذلك ما يسمى بالتدفقات المظلمة التي تنقل سراً قد تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025.

وقال محللو جولدمان ساكس بمن فيهم يوليا جيستكوفا غريغسبي في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر: "نقدر أن سوق النفط العالمي متوازن تقريباً في سبتمبر".

وشهدت المياه المحيطة بمضيق هرمز الذي يربط الخليج بالأسواق العالمية هجمات على السفن لعدة أشهر في ظل سعي طهران لفرض سيطرتها على الممر، وهو ما رفضته الولايات المتحدة وفرضت حصاراً على الموانئ الإيرانية بينما سهلت عبور سفن دول أخرى.

تباين بين تراجع الصادرات الإيرانية وتضاعف صادرات السعودية

وقال جولدمان: "نلاحظ تبايناً بين انخفاض الصادرات الإيرانية وارتفاع صادرات منتجي الخليج الآخرين. وقدرت السعودية أن صادراتها تضاعفت أكثر من مرتين في سبتمبر وتجاوزت متوسطها لعام 2025".

وأكد مسؤولون أمريكيون مراراً أن تدفقات مرتفعة تمر عبر هرمز، رغم أن تقديرات أخرى كانت أكثر تحفظاً، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الشهر إن 17 مليون برميل يومياً "أحياناً" تعبر المضيق، بينما رأى الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي باتريك بويانيه 10 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات تخرج.

رغم الانتعاش.. برنت يتجه لمكاسب 14%

ورغم زيادة الشحنات، لا يزال خام برنت القياسي العالمي في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب شهرية بنحو 14% في سبتمبر، حيث تداولت عقود نوفمبر التي تنتهي الأربعاء مرتفعة 0.8% عند 103.43 دولار للبرميل.

وقال محللو جولدمان: "رغم تعافي صادرات الخليج، لا تزال أسعار الخام مدعومة نسبياً وما زلنا قلقين من تجدد تصعيد محتمل يلحق ضرراً بالمزيد من البنية التحتية للطاقة".