قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناهج فوق طاقة الأطفال.. تحذير من الضغوط الدراسية على الأسرة المصرية
الحرس الثوري يوجه رسالة عاجلة إلى الناخبين الأمريكيين
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقـ.ـتل وإصابة عشرة في قصف روسي على كييف
تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
كارثة بيئية تضرب العالم وآسيا الأكثر تضررا.. تفاصيل
عقب صعودها 17 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
غدا .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب
7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها
تذبذبات في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 24 الآن
أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-9-2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب

مرور شاحنات نفط، صورة أرشيفية
مرور شاحنات نفط، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أظهرت تقديرات منفصلة لبنكي جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس أن تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار المخاطر التي تهدد حركة الشحن في المنطقة.

جي بي مورجان: شرايين التصدير بدأت تتدفق مجدداً بنسبة 98% للخام

وقال محللو جي بي مورجان بمن فيهم ناتاشا كانيفا في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر: "بدأت شرايين تصدير النفط في الشرق الأوسط بالتدفق مجدداً"، واصفين ذلك بأنه "انتعاش ملحوظ لمنطقة لا تزال تعاني من ويلات الحرب"، رغم أنه لم يكن متساوياً.

وارتفعت شحنات النفط الخام إلى 17.5 مليون برميل يومياً أي ما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، بينما بلغت تدفقات المنتجات مثل الديزل والبنزين 3 ملايين برميل يومياً أي 58%، وفق بيانات البنك، ليبلغ الإجمالي 89% من مستويات عام 2025 بناءً على متوسط العشرة أيام الماضية.

مضيق هرمز يعود لـ 13 مليون برميل يومياً والسعودية تستعيد نصف خط شرق - غرب

ويركز سوق النفط العالمي بشكل كبير على الكميات القادمة من المنطقة مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره الثامن.

وبالإضافة للشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، تمكنت السعودية من استعادة نحو نصف التدفقات على خط أنابيبها بين الشرق والغرب بعد تعرضه لأضرار في وقت سابق هذا الشهر، والذي يغذي موانئها على البحر الأحمر.

وأفاد جي بي مورجان بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز عادت تقريباً إلى مستويات أواخر يونيو البالغة نحو 13 مليون برميل يومياً بقيادة السعودية بشكل أساسي، وأضاف: "لا ينبغي الخلط بين ارتفاع معدلات العبور وتحسن السلامة، بل إنها تعكس قدرة القطاع المتزايدة على العمل في ظل مخاطر مستمرة".

جولدمان ساكس: صادرات الخليج 23.3 مليون برميل في سبتمبر

وفي الوقت نفسه قالت جولدمان ساكس إن صادرات النفط من الخليج العربي بما في ذلك ما يسمى بالتدفقات المظلمة التي تنقل سراً قد تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025.

وقال محللو جولدمان ساكس بمن فيهم يوليا جيستكوفا غريغسبي في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر: "نقدر أن سوق النفط العالمي متوازن تقريباً في سبتمبر".

وشهدت المياه المحيطة بمضيق هرمز الذي يربط الخليج بالأسواق العالمية هجمات على السفن لعدة أشهر في ظل سعي طهران لفرض سيطرتها على الممر، وهو ما رفضته الولايات المتحدة وفرضت حصاراً على الموانئ الإيرانية بينما سهلت عبور سفن دول أخرى.

تباين بين تراجع الصادرات الإيرانية وتضاعف صادرات السعودية

وقال جولدمان: "نلاحظ تبايناً بين انخفاض الصادرات الإيرانية وارتفاع صادرات منتجي الخليج الآخرين. وقدرت السعودية أن صادراتها تضاعفت أكثر من مرتين في سبتمبر وتجاوزت متوسطها لعام 2025".

وأكد مسؤولون أمريكيون مراراً أن تدفقات مرتفعة تمر عبر هرمز، رغم أن تقديرات أخرى كانت أكثر تحفظاً، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الشهر إن 17 مليون برميل يومياً "أحياناً" تعبر المضيق، بينما رأى الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي باتريك بويانيه 10 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات تخرج.

رغم الانتعاش.. برنت يتجه لمكاسب 14% 

ورغم زيادة الشحنات، لا يزال خام برنت القياسي العالمي في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب شهرية بنحو 14% في سبتمبر، حيث تداولت عقود نوفمبر التي تنتهي الأربعاء مرتفعة 0.8% عند 103.43 دولار للبرميل.

وقال محللو جولدمان: "رغم تعافي صادرات الخليج، لا تزال أسعار الخام مدعومة نسبياً وما زلنا قلقين من تجدد تصعيد محتمل يلحق ضرراً بالمزيد من البنية التحتية للطاقة".

جولدمان ساكس جي بي مورجان نفط الشرق الأوسط نفط السعودية الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

بالصور

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد