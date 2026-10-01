إعلام لبناني: تفجير إسرائيلي في الخيام جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار القصف والاستهدافات الإسرائيلية في عدد من مناطق الجنوب.

وذكرت التقارير أن دوي انفجار سُمع في محيط الخيام، فيما تعرضت البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي، في إطار التصعيد الميداني المتواصل على الحدود الجنوبية اللبنانية.

كما أشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي طال مناطق أخرى في الجنوب، بينها بلدتا بيت ياحون والمنطقة الواقعة بين حداثا وحاريص، فيما أفادت مصادر لبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمنازل في بلدة مجدل زون بقضاء صور.

وتأتي التطورات الجديدة في وقت تشهد فيه مناطق جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا متكررًا، شمل خلال الأيام الماضية عمليات تفجير وقصفًا مدفعيًا وغارات، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من البلدات الحدودية.

وسبق أن شهدت بلدة الخيام عمليات تفجير إسرائيلية مماثلة خلال سبتمبر، بينها تفجير استهدف شاليهات في البلدة، وتسبب، وفق تقارير لبنانية، في أضرار بخطوط التغذية الكهربائية وانقطاع التيار عن مناطق مجاورة.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء التفجير الأخير في الخيام، فيما تستمر التطورات الميدانية في جنوب لبنان وسط متابعة رسمية وإعلامية للتداعيات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بينما تتواصل المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

