قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتبة الإسكندرية: حماية الأطفال من التأثيرات الفكرية السلبية تتطلب قواعد وإجراءات عملية
إثيوبيا تواجه شبح الانقسام.. أستاذة بجامعة القاهرة تكشف دور إسرائيل وإيران في دعم آبي أحمد
رد قوي من نبيل نور الدين يرد على شائعات تخلي أسرته عنه
خبير نظم صحية: وضوح التكلفة ومراعاة اختلاف الثقافات مفتاح جذب المريض الدولي
لامين يامال: لا تتفاجأوا بمستوى مصر.. الفراعنة يمتلكون لاعبين عظماء
الحرس الثوري: وحداتنا البحرية استولت على مركبة أمريكية ذاتية القيادة تحت الماء
تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن
كورولا وصني.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
وسائل إعلام أمريكية: محاولة فاشلة لاقتحام قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا
انهيار عقار بالمنيا واستخراج جثمان سيدة من تحت الأنقاض.. شاهد
سيف زاهر عن أزمة حسام حسن والشناوي: كله متسجل والحساب متأجل
من أفضل اللاعبين.. لامين يامال يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ويشيد بمسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو وبيكسل 11 برو.. أيهما يستخرج أفضل الصور من مقاطع الفيديو؟

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

كشفت تجربة عملية جديدة عن تفوق متبادل بين هاتفي «آيفون 18 برو» و«بيكسل 11 برو». 

واختبرت التجربة قدرة الهاتفين على استخراج صور ثابتة واضحة من مقاطع الفيديو دون فقدان جودتها الأصلية.

حل عملي لأزمة تصوير الأهداف المتحركة

يعاني أغلب المستخدمين عند محاولة التقاط صور سريعة للأطفال أو الحيوانات الأليفة أثناء حركتهم المفاجئة. 

ولتجنب ضياع اللحظة، يلجأ الكثيرون لتسجيل فيديو ثم التقاط صورة للشاشة، ما يقلل من دقة الصورة ووضوحها.

وبحسب تجربة أجراها الكاتب التقني توم بريتشارد ونشرها موقع Tom's Guide، قدمت شركتا آبل وجوجل حلولاً مبتكرة لإنهاء هذه المعاناة، لكن بأسلوبين مختلفين تماماً.

ميزة بيكسل 11 برو.. الذكاء الاصطناعي يختار عنك

طرحت جوجل في هاتفها الجديد ميزة تسمى "الالتقاط السحري" (Magic Capture) كوضع مستقل داخل تطبيق الكاميرا. 

وتسمح الميزة بتصوير مقطع فيديو قصير تصل مدته إلى دقيقتين فقط.

وفور توقف التسجيل، يتولى الذكاء الاصطناعي فحص الفيديو عبر خوادم جوجل السحابية لاختيار أفضل اللقطات تلقائياً. 

ويمنحك الهاتف صورة واحدة في البداية، ثم ترتفع إلى خمس صور بعد انتهاء المعالجة.

ويعيب هذه الطريقة إلزام المستخدم بخمس صور فقط مهما كانت مدة المقطع، مع عدم قدرته على اختيار اللقطات بنفسه.

آيفون 18 برو.. تحكم يدوي كامل وأمان للبيانات

اختارت آبل طريقاً مختلفاً عبر نظام "iOS 27"، وأضافت خيار "حفظ إطار الفيديو كصورة" داخل تطبيق الصور، حيث لا يحتاج الأمر تشغيل وضع خاص بالكاميرا؛ فكل ما تفعله هو تصوير فيديو عادي بأي مدة تريدها.

وعند فتح المقطع، تضغط على القائمة الجانبية لحفظ اللحظة المعروضة على الشاشة كصورة مستقلة بكامل جودتها. 

وتتميز ميزة آيفون بعدم إرسال أي بيانات خارج جهازك، ما يضمن حماية تامة لخصوصيتك.

في المقابل، يتطلب الوصول إلى اللقطة الدقيقة صبراً لتحريك شريط الفيديو يدوياً، ويفضل تدوير الهاتف أفقياً لتسهيل التحكم.

النتيجة النهائية.. أي الهاتفين تختاره؟

يعد هاتف بيكسل 11 برو الخيار الأنسب لمن يبحث عن الراحة والسرعة دون مجهود في البحث. 

بينما يظل آيفون 18 برو الأفضل لمن يفضل مراجعة ذكرياته بنفسه والاحتفاظ بخصوصية ملفاته بعيداً عن الإنترنت.

ويتفق الخبراء على أن كلا الحلين يمثلان نقلة كبيرة مقارنة بالحلول التقليدية وتصوير الشاشة اليدوي.

آيفون 18 برو بيكسل 11 برو آيفون 18 جوجل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

صورة ارشيفية

جائحة قادمة تهدد العالم.. تحذيرات من وباء إكس الغامض وكيف تستعد البشرية لمواجهته؟

أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد طلاقها من أحمد سعد رسميا.. أول رد فعل من علياء بسيوني

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي: ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة لـ2.733 مليار دولار بفائدة 24%

سعر الذهب في مصر

تراجع أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات الأحد 27-9-2026

صورة تعبيرية

مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتجاوز 195 مليون جنيه خلال أغسطس

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد