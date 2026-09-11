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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف تفاصيل الطلب المسبق لأحدث أجهزتها.. آيفون 18 برو وiPhone Duo

آبل تكشف تفاصيل الطلب المسبق لأحدث أجهزتها
آبل تكشف تفاصيل الطلب المسبق لأحدث أجهزتها
شيماء عبد المنعم

حدثت شركة آبل تشكيلة أجهزتها بأوسع مجموعة جديدة من المنتجات حتى الآن، وذلك خلال فعاليتها التي أقامتها في 9 سبتمبر، والتي شهدت الكشف عن أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، إلى جانب سلسلة iPhone 18 Pro وأحدث إصدارات Apple Watch وAirPods.

وتضم تشكيلة آبل الجديدة iPhone Duo القابل للطي، وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إضافة إلى Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 وسماعات AirPods 5.

وتبدأ الطلبات المسبقة لمعظم الأجهزة في 12 سبتمبر، باستثناء iPhone Duo، على أن تبدأ عمليات البيع والوصول إلى المتاجر والموقع الإلكتروني اعتبارا من 18 سبتمبر، أما الهاتف القابل للطي، فتفتح آبل باب الطلب المسبق عليه في 16 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه رسميا في الأسواق في 23 أكتوبر.

وستتيح آبل إمكانية الطلب المسبق عبر موقعها الرسمي وتطبيق Apple Store، إلى جانب شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى ومجموعة من تجار التجزئة المعتمدين.

iPhone Duo

خيارات iPhone Duo ومساحات التخزين
 

يأتي iPhone Duo بعدة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت، مع توفير الهاتف بلونين عند الإطلاق هما Star White وNight Sky.

ويستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن مساحة شاشة كبيرة وتجربة استخدام أقرب إلى الأجهزة اللوحية، مع إمكانية الاستفادة من الشاشة القابلة للطي في تنفيذ مهام متعددة.

iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max
 

يتوفر كل من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بسعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت، مرورا بـ512 جيجابايت و1 تيرابايت، وصولا إلى 2 تيرابايت.

وتشمل خيارات الألوان العنابي والاسود والفضي والابيض، ما يمنح المستخدمين خيارات أوسع مقارنة ببعض إصدارات الأجيال السابقة.

iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12
 

تقدم آبل Apple Watch Series 12 بمقاسي 42 و46 ملم، مع خيارات متعددة للهيكل والخامات تشمل الألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك.

وتتوفر نسخ الألومنيوم بألوان Dark Bronze وLight Gold وBlack وSpace Gray، بينما تأتي نسخ التيتانيوم بلوني Radiant Gold وNatural.

أما الإصدارات المصنوعة من السيراميك فتتوفر بلوني Pearl White وNight Blue.

وتستهدف الساعة الجديدة المستخدمين الذين يريدون ميزات متقدمة لمراقبة الصحة والتعافي والنشاط اليومي، دون الحاجة إلى التصميم الأكثر صلابة والمواصفات الموجهة للرياضيين في إصدار Ultra.

Apple Watch Ultra 4
 

تحصل Apple Watch Ultra 4 على هيكل من التيتانيوم بقياس 49 ملم، مع تصميم أكثر متانة مخصص للاستخدام في الظروف الصعبة والأنشطة الخارجية.

وتطرح آبل الساعة بلونين هما Black وNatural، مع استمرار تركيز سلسلة Ultra على الرياضيين ومحبي المغامرات والمستخدمين الذين يحتاجون إلى مزايا متقدمة وعمر بطارية أطول.

AirPods 5


تقدم آبل سماعات AirPods 5 بإصدارين، الأول هو AirPods 5 التقليدية، بينما يأتي الإصدار الثاني مع علبة شحن لاسلكية.

وتستهدف السماعات الاستخدام اليومي، مع دعم إلغاء الضوضاء النشط، وبسعر أكثر سهولة مقارنة بإصدارات AirPods الأعلى ضمن تشكيلة آبل.

أين يمكن طلب أجهزة آبل الجديدة مسبقا؟


تتيح آبل الطلب المسبق عبر مجموعة من القنوات، سواء مباشرة من موقع الشركة الرسمي على الويب في أكثر من 60 دولة حول العالم، أو تطبيق Apple Store، أو متاجر Apple الفعلية.

ويظل الشراء المباشر من آبل الخيار الأساسي للمستخدمين الراغبين في استبدال أجهزتهم القديمة والاستفادة من قيمة الاستبدال كخصم فوري من سعر الجهاز، أو الاشتراك في برنامج Apple Upgrade الجديد.

آبل الحجز المسبق لايفون كيفية شراء iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

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