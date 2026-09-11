في المقر البابوي بسان فرانسيسكو.. كهنة الأرشيديوسس يناقشون «كاهن حسب قلب الله»

عقد مجمع كهنة كنائس منطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا وغربي الولايات المتحدة الأمريكية) على مدار يومين، السيمنار الـ ٢٠ لهم وذلك في المقر البابوي في سان فرانسيسكو تحت عنوان "كاهن حسب قلب الله".

حضر السيمنار وحاضر فيه صاحبا النيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

حيث تحدث نيافة الأنبا فيلوباتير عن:

- الصليب في فكر الآباء وارتباطه بحياة الكاهن.

- القوانين الكنسية المتعلقة بالكهنة.

- بينما حاضر نيافة الأنبا نوفير في:

- الراعى الصالح

- ادخل بيتك بالمحرقات

- الكاهن لا يتأثر

- خدمة إبراهيم أب الآباء.

كما ناقش القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي مع الآباء الكهنة بعض الترتيبات الرعوية والخدمية والإدارية الخاصة بالمنطقة، وفي السياق ذاته احتفل الآباء الكهنة خلال اللقاء بالعيد الثلاثين لسيامة القمص أنطونيوس باقي.