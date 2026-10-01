أصوات طقطقة.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من مشكلة صوتية غريبة

يُعاني بعض مُستخدمي هاتفي iPhone 18 Pro و Pro Max من أصوات طقطقة غير معتادة صادرة من مكبرات الصوت. وتشير التقارير إلى أن المشكلة تحدث أثناء القيام بأنشطة مُختلفة، بما في ذلك تصفح الإنترنت وإجراء المكالمات.

صوت طقطقة في مكبرات الصوت

ولا يزال المستخدمون غير متأكدين مما إذا كانت المشكلة ناتجة عن خلل في الأجهزة أو البرامج.

ولم تُؤكد شركة آبل وجود المشكلة أو تُقدم حلاً لها، مما يُقلل من الخيارات المُتاحة أمام المُستخدمين المُتضررين فيما أبلغ المستخدمون عن صوت طقطقة في مكبرات الصوت في هواتف آيفون 18 برو وبرو ماكس أو نقر غير معتاد من مكبرات الصوت في أجهزتهم، مما يُضيف مشكلة جديدة إلى قائمة المشاكل المُبلغ عنها في أحدث هواتف آبل الرائدة.

تلقي الإشعارات وإجراء المكالمات

وقد ظهرت هذه الشكاوى على المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف المستخدمون المتضررون أصواتًا تتراوح بين طقطقة خفيفة وفرقعة أكثر وضوحًا من سماعة الأذن.

لا يبدو أن المشكلة تؤثر على كل جهاز،

تشير التقارير إلى أنها يمكن أن تحدث أثناء أنشطة مختلفة، بما في ذلك فتح التطبيقات، وتصفح صفحات الويب، وتلقي الإشعارات، وإجراء المكالمات الخلوية.

أفاد بعض المستخدمين أيضاً بسماع الصوت بعد تغيير سطوع الشاشة بسرعة أو تفعيل وضع الطيران. ولم تُعلن آبل رسمياً عن سبب مشكلة الصوت أو تُؤكد وجود حلٍّ مُحدد لها.

يقول بعض المستخدمين إن تغييرات السطوع أو وضع الطيران يمكن أن تتسبب في حدوث ذلك.

السبب الدقيق للمشكلة، سواء كان متعلقاً بالأجهزة أو البرامج، غير معروف .

تشير التقارير الواردة من المستخدمين إلى أن الصوت قد يظهر أثناء التبديل بين التطبيقات، أو تصفح مواقع الويب، أو تلقي الإشعارات، أو إظهار لوحة المفاتيح، أو إجراء المكالمات الهاتفية

أفاد بعض المستخدمين الذين أعادوا أجهزة iPhone 18 Pro الخاصة بهم أنهم تلقوا أجهزة بديلة تعاني من نفس المشكلة الصوتية. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن المشكلة قد تكون برمجية وليست ناتجة عن خلل في مكبر الصوت، مع العلم أن ظهور نفس الأعراض في الجهاز البديل لا يثبت بالضرورة وجود مشكلة برمجية.

