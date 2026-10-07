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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لأصحاب آيفون 18 برو باللون العنابي.. شكوى جديدة تكشف مفاجأة حول الكاميرا

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
شيماء عبد المنعم

بعد أسابيع قليلة من بدء شحن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بدأ عدد من المستخدمين في مشاركة صور وشكاوى عبر الإنترنت، تتعلق بظهور تغيرات غريبة في اللون حول وحدة الكاميرات الخلفية، وخاصة في الإصدارات الجديدة باللون العنابي Burgundy.

وأثارت هذه العلامات في البداية مخاوف من احتمال وجود مشكلة في طلاء الهاتف أو عيب في طبقة التشطيب، إلا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بتغير دائم في لون الجهاز أو بعيب في التصنيع.

وبحسب ما رصدته النقاشات والتعليقات بين المستخدمين على منصة ريديت، فإن هذه العلامات تبدو ناتجة عن تراكم الغبار والأتربة الدقيقة في المناطق الضيقة التي يصعب الوصول إليها بين عدسات الكاميرا وحولها، ما يجعلها أكثر وضوحا على سطح الهاتف، خصوصا مع اللون العنابي الداكن.

ولأن اللون العنابي يتميز بدرجة داكنة وغنية، فإن ذرات الغبار تظهر عليه بشكل أوضح بكثير مقارنة بالألوان الأخرى مثل الفضي Silver أو الجليدي Glacier، ولهذا اعتقد عدد من المستخدمين في البداية أن الأمر يتعلق بعلامات دائمة أو تغير فعلي في لون الهاتف، خصوصا أن التنظيف لم يمنع المشكلة من الظهور مجددا.

آيفون 18 برو

التنظيف يزيل العلامات لكن المشكلة تعود
 

الحقيقة تبدو أبسط من ذلك، إذ يمكن إزالة هذه العلامات باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة (مايكروفايبر) أو كمية صغيرة من كحول الأيزوبروبيل، لتختفي الآثار بشكل واضح.

لكن بمجرد وضع الهاتف مجددا في الجيب أو الحقيبة، يبدأ الغبار في التراكم حول وحدة الكاميرا مرة أخرى، وهو ما يفسر سبب عودة هذه العلامات بعد فترة قصيرة من تنظيفها.

آيفون 18 برو

التنظيف المتكرر قد يسبب مشكلة أخرى

ورغم أن تنظيف المنطقة قد يبدو حلا بسيطا، فإن تكراره باستمرار قد لا يكون الخيار المثالي.

فمع وجود حبيبات غبار دقيقة بين القماش وسطح زجاج الكاميرا، قد يؤدي الفرك المتكرر إلى زيادة احتمالية ظهور خدوش دقيقة جدا على الزجاج بمرور الوقت.

أما استخدام كحول الأيزوبروبيل، فعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدا عند الحاجة، فإن استخدامه بشكل متكرر قد يؤثر نظريا في المادة اللاصقة التي تثبت زجاج الكاميرا في مكانه. 

ولذلك قد يفضل بعض المستخدمين تجنب الاعتماد عليه بصورة مستمرة، خصوصا إذا كانوا حريصين على الحفاظ على الهاتف وحالته بما يتوافق مع شروط الضمان.

هل يعاني آيفون 18 برو من عيب في التصنيع؟


لا يبدو ما يحدث دليلا على وجود مشكلة تصنيع في هواتف آيفون 18 برو، وإنما يرتبط بشكل أكبر بتفاعل لون العنابي الداكن مع تصميم وحدة الكاميرا.

فاللون العنابي يجعل الغبار والأتربة اليومية أكثر وضوحا مقارنة ببعض الألوان الأخرى، ما يعطي انطباعا بوجود تغير في لون الهاتف أو عيب في التشطيب.

وبالنسبة لمن يفكر في شراء الهاتف بهذا اللون، فقد يحتاج إلى تنظيف منطقة الكاميرا بشكل متكرر أكثر مما اعتاد عليه.

آيفون 18 برو مشاكل آيفون 18 برو كاميرا آيفون 18 برو آيفون 18 برو العنابي

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