أخبار التكنولوجيا| ابتكار يحول هاتف أندرويد إلى عقل روبوت يمشي ويتحرك بنفسه.. جوجل تطلق جيلا جديدا من Gemini لإنجاز المهام المعقدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن تفاصيل نسخة جديدة لم يسبق رصدها من حزمة استغلال ثغرات نظام iOS، تحمل اسم P7 DarkSword، وتتميز بقدرات محسنة على التخفي وسرقة بيانات المستخدمين، بما في ذلك بيانات سلسلة مفاتيح iCloud ومحافظ العملات المشفرة.

نجح باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس UCLA، في تطوير روبوت بشري صغير يعتمد على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لفهم البيئة المحيطة والتحكم في الحركة، في مشروع يهدف إلى خفض تكلفة تطوير الروبوتات وجعل تقنياتها متاحة للطلاب والباحثين.

تواجه شركة آبل، ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وتراجع الإقبال على أجهزتها، وسط تقارير عن توجهها إلى تقليص طلبات مكونات هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللذين أطلقا حديثا.

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي موحد يعتمد على تقنياتها Gemini، في خطوة تستهدف الانتقال من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقتصر على الإجابة عن الأسئلة وإجراء المحادثات، إلى أنظمة قادرة على التخطيط وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين من خلال واجهة واحدة.

فتحت هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة تحقيقا في الارتفاع المتزايد للشكاوى من مكالمات آلية تطلب من متلقيها إضافة أرقام المتصلين إلى تطبيق واتساب، وسط مخاوف من استخدامها لاستدراج الضحايا إلى عمليات احتيال، من بينها عروض عمل وهمية.

بدأت شركة سامسونج، في طرح واجهة One UI 9، المستندة إلى نظام أندرويد 17، للهواتف المتوافقة منذ سبتمبر 2026، على أن تصل التحديثات إلى الطرازات الرائدة الأقدم خلال أكتوبر.

تتجه شركة أوبو إلى تطوير هاتف ذكي بتصميم عريض وشاشة بنسبة أبعاد 16:9، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تغيير التصميم التقليدي للهواتف، بعد ظهور تسريبات عن أجهزة مماثلة من شركات كبرى، من بينها آبل وهواوي وشاومي.