قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
الحارس نص الفريق؟.. علاء ميهوب يشيد بمصطفى شوبير بعد حسم القمة
موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت
فضـ.يحة جديدة تهز إدارة ترامب.. سفيرة أمريكية تواجه تحقيقا ومطالبات بالإقالة
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
أفاتار 11 الكهربائية.. دفع كلي وبقوة تتجاوز 400 حصان
من الربط الكهربائي إلى البترول والغاز.. مصر والسعودية تعززان التعاون في الطاقة
صواريخ باتريوت ومسيرات.. 3.3 مليار يورو جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم في مضيق هرمز
ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لمستخدمي سامسونج.. تحديث جديد يربط هواتف أندرويد بحواسيب جوجل بوك

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" تحديثًا برمجيًا جديدًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة "جوجل بوك"، ليتيح أخيرًا ربطها بالكامل مع هواتف "سامسونج" الذكية لتسهيل حياة المستخدمين.

نهاية عزلة الأجهزة

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، بدأت الشركة فعلياً في إرسال التحديث الجديد للمستخدمين. 

ويهدف هذا النظام الحديث إلى إنهاء عزلة أجهزة "جوجل بوك" وتوسيع دائرة توافقها مع الهواتف الذكية. 

فمنذ إطلاق هذه الحواسيب، كان الربط السلس مقتصراً على هواتف "بيكسل" التي تنتجها جوجل فقط. لكن هذا التحديث يفتح الباب رسمياً لدعم أجهزة "سامسونج جالاكسي"، والتي تعتبر الأكثر انتشاراً بين مستخدمي أندرويد في العالم.

تحكم كامل في هاتفك

وبفضل هذا الدمج المبتكر، سيشعر المستخدم براحة كبيرة أثناء إنجاز مهامه اليومية، فبمجرد ربط هاتف سامسونج بجهاز اللابتوب، ستتمكن من إدارة موبايلك من شاشة الكمبيوتر الكبيرة. 

وستظهر أمامك جميع الإشعارات، لتتمكن من قراءة رسائلك النصية والرد عليها مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح اللابتوب. 

ويعني هذا أنك لن تضطر لترك عملك أو تشتيت انتباهك بالبحث عن هاتفك في كل مرة تسمع فيها رنة رسالة جديدة.

نقل سريع وخطوات بسيطة

ولم تتوقف الميزات عند هذا الحد، بل شملت تسهيل نقل البيانات بشكل مذهل. فالتحديث يوفر أداة سريعة لنقل الصور ومقاطع الفيديو من الهاتف إلى اللابتوب لاسلكياً وبضغطة زر واحدة. 

وأوضح التقرير أن هذه الخصائص المريحة ستصل تدريجياً لجميع ملاك الأجهزة خلال الأيام القليلة المقبلة. 

فكل ما عليك فعله هو التأكد من تحديث نظام اللابتوب، والدخول لإعدادات الاتصال لربط هاتفك فوراً والبدء في الاستمتاع بالتجربة.

سامسونج جوجل أجهزة الكمبيوتر جوجل بوك سامسونج جالاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

ترشيحاتنا

حادث تصادم

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة سوزوكي بطوخ

بطاقة شخصية

لو مستعجل.. 3 طرق لاستخراج بطاقة شخصية 2026

حادث تصادم

إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد حادث تصادم أعلى كوبري قها

بالصور

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد