مفاجأة لمستخدمي سامسونج.. تحديث جديد يربط هواتف أندرويد بحواسيب جوجل بوك

أطلقت شركة "جوجل" تحديثًا برمجيًا جديدًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة "جوجل بوك"، ليتيح أخيرًا ربطها بالكامل مع هواتف "سامسونج" الذكية لتسهيل حياة المستخدمين.

نهاية عزلة الأجهزة

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، بدأت الشركة فعلياً في إرسال التحديث الجديد للمستخدمين.

ويهدف هذا النظام الحديث إلى إنهاء عزلة أجهزة "جوجل بوك" وتوسيع دائرة توافقها مع الهواتف الذكية.

فمنذ إطلاق هذه الحواسيب، كان الربط السلس مقتصراً على هواتف "بيكسل" التي تنتجها جوجل فقط. لكن هذا التحديث يفتح الباب رسمياً لدعم أجهزة "سامسونج جالاكسي"، والتي تعتبر الأكثر انتشاراً بين مستخدمي أندرويد في العالم.

تحكم كامل في هاتفك

وبفضل هذا الدمج المبتكر، سيشعر المستخدم براحة كبيرة أثناء إنجاز مهامه اليومية، فبمجرد ربط هاتف سامسونج بجهاز اللابتوب، ستتمكن من إدارة موبايلك من شاشة الكمبيوتر الكبيرة.

وستظهر أمامك جميع الإشعارات، لتتمكن من قراءة رسائلك النصية والرد عليها مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح اللابتوب.

ويعني هذا أنك لن تضطر لترك عملك أو تشتيت انتباهك بالبحث عن هاتفك في كل مرة تسمع فيها رنة رسالة جديدة.

نقل سريع وخطوات بسيطة

ولم تتوقف الميزات عند هذا الحد، بل شملت تسهيل نقل البيانات بشكل مذهل. فالتحديث يوفر أداة سريعة لنقل الصور ومقاطع الفيديو من الهاتف إلى اللابتوب لاسلكياً وبضغطة زر واحدة.

وأوضح التقرير أن هذه الخصائص المريحة ستصل تدريجياً لجميع ملاك الأجهزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

فكل ما عليك فعله هو التأكد من تحديث نظام اللابتوب، والدخول لإعدادات الاتصال لربط هاتفك فوراً والبدء في الاستمتاع بالتجربة.