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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لينوفو.. لابتوب GoogleBook 15 ينطلق بشاشة عملاقة ونظام تشغيل ثوري

لينوفو
لينوفو
احمد الشريف

كشف تقرير تقني عن تفاصيل فتح صندوق حاسوب "لينوفو جوجل بوك 15" الجديد، والذي يخطف الأنظار بتصميم مبهر ويشهد الانطلاقة الأولى لنظام تشغيل جوجل المنتظر.

نظام جديد يدير جهازك

وبحسب تقرير نشره موقع "كروم أنبوكسد" التقني، يمثل هذا اللابتوب بداية عصر مختلف لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فالجهاز الجديد لا يعتمد على البرمجيات المعتادة، بل يأتي مزوداً بنظام تشغيل جديد كلياً طورته شركة جوجل. 

ونظام التشغيل ببساطة هو البرنامج الأساسي الذي يدير كل قطعة في حاسوبك ويسمح لك بفتح التطبيقات وتصفح الإنترنت بحرية. 

وتهدف جوجل من هذا النظام الجديد إلى تقديم سرعة فائقة وبساطة شديدة، لتناسب احتياجات المستخدم العادي يومياً.

شاشة كبيرة تريح العين

وأوضح التقرير أن تجربة إخراج الجهاز من صندوقه كشفت عن تصميم خارجي أنيق وجذاب جداً. 

ويأتي اللابتوب مزوداً بشاشة كبيرة ومشرقة يبلغ مقاسها 15 بوصة، وهذا الحجم الواسع يعتبر خياراً ممتازاً ومريحاً جداً لرؤيتك، فهو يمنحك مساحة عرض واضحة تماماً سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو، أو تنجز أعمالك المكتبية لساعات طويلة دون أن تشعر بإرهاق في عينيك، ورغم حجم الشاشة الكبير، حافظت لينوفو على تصميم نحيف يسهل التنقل به.

تجربة استخدام سريعة ومريحة

وأكد الخبراء بعد تشغيل اللابتوب لأول مرة أن هذا الإصدار يمثل خطوة ناجحة جداً، فالجمع بين جودة تصنيع أجهزة لينوفو المعروفة، وبرمجيات جوجل الحديثة والخفيفة، يمنحك جهازاً لا يحتاج لخطوات معقدة. 

وأوضحوا أنه بمجرد تشغيل الجهاز، ستجد نفسك أمام واجهة بسيطة وسريعة الاستجابة، وهذا التصميم الذكي يلبي كل احتياجاتك التقنية بسلاسة تامة، ليقضي تماماً على مشكلات البطء والتعقيد التي تزعج الكثيرين.

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