بشاشة 1.96 بوصة وسعر تنافسي.. لينوفو تُعلن عن ساعتها الاقتصادية الجديدة Lenovo Watch Fit 3

أطلقت شركة لينوفو ساعتها الذكية الاقتصادية الجديدة Lenovo Watch Fit 3 في السوق الصينية بسعر تنافسي يبلغ 199 يوانًا (حوالي 30 دولارًا أمريكيًا)، وهي موجهة بشكل أساسي لتتبع الأنشطة البدنية اليومية ومراقبة الصحة.إليك أهم مواصفاته

الشاشة والتصميم

تأتي الساعة بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.96 بوصة بدقة 410 × 502 بكسل، مما يوفر مساحة عرض أوسع للبيانات والإشعارات مقارنة بإصدارات الشركة السابقة (مثل Lenovo Watch S وWatch 2024 التي اعتمدت على شاشات بمقاس 1.43 بوصة).

يأتي الهاتف بحماية متينة وشاشة محمية بطبقة زجاجية مقسّاة ومنحنية بأبعاد 2.5D لمقاومة الخدوش.

أما عن مواصفات ساعة لينوفو فهي تأتي بأبعاد 47 × 39.8 × 9.9 ملم، وتدعم مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68، وتتضمن سوارًا مريحًا من السيليكون داخل العلبة.

تتبع الصحة واللياقة البدنية

على الجانب الآخر تدعم الساعة أكثر من 50 وضعًا رياضيًا (مثل الجري، ركوب الدراجات، وألعاب الكرة) مدعومة بخوارزمية الرياضة المتقدمة GOMORE و توفر الساعة تتبعًا مستمرًا لمعدل ضربات القلب أثناء الراحة، قياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، وتحليل جودة النوم.

وتقدم الساعة أيضا التنبيهات الذكية و ترسل تذكيرات دورية للمستخدم للحث على الحركة عند الجلوس طويلًا، بالإضافة إلى تذكيرات مخصصة لحماية العين (النظر لمسافة بعيدة) والقراءة والسفر.

أما عن الميزات الآخرى للساعة هي ميزات الذكاء الاصطناعي فهي تدمج خاصية الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانية التشغيل الصوتي.

.لينوفو تُعلن عن ساعتها الاقتصادية الجديدة Lenovo Watch Fit 3

الاتصال والميزات اليومية

تتيح الساعة تقنية البلوتوث للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من المعصم، والتحكم في تشغيل الموسيقى عبر الهاتف.

البطارية والتوافر

تعمل الساعة ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 390 مللي أمبير، تكفي للاستخدام العادي حتى 6 أيام وتصل إلى 9 أيام في وضع الاستخدام الخفيف، وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي ساعتين ونصف و تحمل الساعة رقم الطراز L-SWAW201، وهي متاحة رسميًا داخل الصين فقط في الوقت الحالي، دون إعلان رسمي عن موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.