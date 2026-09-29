لعشاق التابلت والدراسة.. لينوفو تكشف عن جهاز لوحي خارق بمساحة 256 جيجابايت



أطلقت لينوفو جهازها اللوحي X11A في الصين بشاشة مقاس 10.95 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ومعالج MediaTek MT8768. يتوفر الجهاز بنظام أندرويد 15 مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6000 مللي أمبير وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

أما عن المواصفات الآخرى لجهاز لينوفو اللوحي فهو يأتي بشاشة In-Cell مقاس 10.95 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل

ميزات جهاز لينوفو اللوحي X11A

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek MT8768 بتقنية 12 نانومتر ، ويتوفر بخيارين: إما ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، أو ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. كما يمكن استخدام بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يحتوي الجهاز أيضاً على مكبرَي صوت بقوة 1 واط ومقاومة 8 أوم مع حجرات صوتية، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير ويعمل بنظام أندرويد 15 كما يدعم شبكة واي فاي ثنائية النطاق وتقنية بلوتوث 5.0. وللاتصالات السلكية، يتوفر منفذ USB-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD.

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ووفقًا لشركة لينوفو، تبلغ أبعاد جهاز X11A 256.8 × 168.1 × 8.1 ملم (10.1 × 6.6 × 0.32 بوصة) ويزن حوالي 520 جرامًا (1.15 رطل).

بالمقارنة مع جهاز X11A، يتميز جهاز Tab M11 من لينوفو، المتوفر عالميًا بشاشة أكبر قليلاً مقاس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز . كما أنه مزود ببطارية أكبر سعة 7040 مللي أمبير وأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Lenovo X11A اللوحي الآن في الصين بسعر 899 يوانًا (حوالي 134 دولارًا أمريكيًا) بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت 1099 يوانًا (حوالي 164 دولارًا أمريكيًا). ولم تُعلن Lenovo بعد عن طرحه عالميًا.