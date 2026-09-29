قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واقف فى ضهر رجالته.. سيف زاهر: تجديد الشناوي في هذا التوقيت يؤكد دعم الأهلي لقائده
حماية المنافسة: إحالة 5 شركات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في تعاقدات بجامعة الإسكندرية
نحن على عهدك باقون.. محمد بن راشد يستحضر مسيرة الشيخ زايد مؤسس الإمارات
عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني
انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل
قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي
من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي
رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية
موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق التابلت والدراسة.. لينوفو تكشف عن جهاز لوحي خارق بمساحة 256 جيجابايت

جهاز لينوفو اللوحي X11A
جهاز لينوفو اللوحي X11A
لمياء الياسين


أطلقت لينوفو جهازها اللوحي X11A في الصين بشاشة مقاس 10.95 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ومعالج MediaTek MT8768. يتوفر الجهاز بنظام أندرويد 15 مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6000 مللي أمبير وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

أما عن المواصفات الآخرى لجهاز لينوفو اللوحي فهو يأتي بشاشة In-Cell مقاس 10.95 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل

ميزات  جهاز لينوفو اللوحي X11A

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek MT8768 بتقنية 12 نانومتر ، ويتوفر بخيارين: إما ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، أو ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. كما يمكن استخدام بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يحتوي الجهاز أيضاً على مكبرَي صوت بقوة 1 واط ومقاومة 8 أوم مع حجرات صوتية، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير ويعمل بنظام أندرويد 15 كما يدعم شبكة واي فاي ثنائية النطاق وتقنية بلوتوث 5.0. وللاتصالات السلكية، يتوفر منفذ USB-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD. 

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ووفقًا لشركة لينوفو، تبلغ أبعاد جهاز X11A 256.8 × 168.1 × 8.1 ملم (10.1 × 6.6 × 0.32 بوصة) ويزن حوالي 520 جرامًا (1.15 رطل).
بالمقارنة مع جهاز X11A، يتميز جهاز Tab M11 من لينوفو، المتوفر عالميًا بشاشة أكبر قليلاً مقاس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز . كما أنه مزود ببطارية أكبر سعة 7040 مللي أمبير وأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Lenovo X11A اللوحي الآن في الصين بسعر 899 يوانًا (حوالي 134 دولارًا أمريكيًا) بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت 1099 يوانًا (حوالي 164 دولارًا أمريكيًا). ولم تُعلن Lenovo بعد عن طرحه عالميًا.

جهاز لينوفو اللوحي ذاكرة وصول عشوائي مكبرَي صوت جهاز لينوفو شبكة واي فاي كاميرا أمامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 507 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة في حملات بالغربية

صورة أرشيفية

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بقطور في الغربية

تشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط

محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على تراخيص المحال والمطاعم وتشميع 4 محال غير مرخصة بمنفلوط

بالصور

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد