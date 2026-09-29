ضبط القائمين على إدارة مصنع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة.

وعُثر بداخله على "2 طن مواد خام دوائية مجهولة المصدر – 13000 عبوة منشطات ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" منتج نهائى– قرابة مليون "كرتونة فارغة – ملصق" مستلزمات تعبئة– 19 ماكينة متنوعة - خط إنتاج" تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





