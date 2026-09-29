القبض على أدمن صفحة لبيع المحررات الرسمية المقلدة على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وطلبه منهم مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.