لينوفو تطرح IdeaPad Slim 3 كمبيوتر محمول بهيكل نحيف.. اعرف الموصفات

أطلقت شركة لينوفو جهاز IdeaPad Slim 3 15IWC11 المحمول في الأسواق الأوروبية وياتي الكمبيوتر المحمول بشاشة 15 بوصة، وخيارات متعددة للمعالجات تصل إلى معالج Intel Core 7، وشاشة OLED سريعة بتردد 165 هرتز. ويعد الجهاز متوفر الآن بسعر يبدأ من 839 يورو.

ميزات جهاز IdeaPad Slim 3 15IWC11 اللوحي

صممت لينوفو الكمبيوتر المحمول بهيكل نحيف مع خيارات متعددة للشاشة تناسب مختلف الميزانيات.

تتضمن الفئة الأساسية شاشة IPS بدقة 1200 بكسل تصل إلى سطوع 400 شمعة/م² ومعدل تحديث 60 هرتز وتغطية ألوان NTSC بنسبة 45%.

أما الراغبون في الحصول على وضوح بصري أعلى، فيمكنهم الترقية إلى شاشة OLED بدقة 1600 بكسل.

تعمل هذه الشاشة المتميزة بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وتصل إلى سطوع 500 شمعة/م² في وضع SDR أو حتى 1000 شمعة/م² عند عرض محتوى HDR.

ميزات جهاز IdeaPad Slim 3 15IWC11 اللوحي

مواصفات IdeaPad Slim 3 15IWC11 ال

تُقدّم لينوفو عدة فئات من المعالجات لتلبية احتياجات الحوسبة اليومية. يعمل الطراز الأساسي بمعالج Intel Core 3 304 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع DDR5 ووحدة تخزين SSD سعة 256 جيجابايت.

أما المستخدمون الذين لديهم أحمال عمل أثقل، فيمكنهم اختيار معالج Intel Core 5 315 أو Core 5 320 أو معالج Core 7 350 المتطور. تصل سعة الذاكرة إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت.

تختلف خيارات الطاقة حسب الإعداد المُختار. يحتوي الطراز القياسي على بطارية 50 واط/ساعة، بينما توفر البطارية المُطوّرة بسعة 60 واط/ساعة ما يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي بشحنة واحدة.

أما عن مواصفات التصميم فيأتي الكمبيوتر المحمول باللونين الأخضر والرمادي حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية بدءا من 839 يورو.