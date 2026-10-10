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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لمستخدمي ساعة بيكسل.. جوجل توقف ميزة الطوارئ المنقذة للحياة

ساعة بيكسل
ساعة بيكسل

قررت شركة "جوجل" إيقاف ميزة أمنية هامة في ساعاتها الذكية "بيكسل واتش"، في خطوة مفاجئة قد تزعج الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون عليها في أوقات الطوارئ.

نهاية خدمة إشارة الأمان

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، أعلنت الشركة رسمياً إيقاف ميزة تُعرف باسم "إشارة الأمان" (Safety Signal). 

وببساطة هذه الميزة هي خدمة ذكية كانت تتيح للساعة الاتصال بشبكات المحمول لطلب النجدة، حتى لو لم يكن صاحب الساعة يمتلك شريحة اتصال أو باقة إنترنت خاصة بها. 

وكانت هذه الخدمة تعمل حصرياً مع الطرازات التي تدعم شبكات المحمول، لتوفير حماية إضافية للمستخدمين.

كيف كانت تحميك دون هاتف؟

وكانت هذه الخدمة مرتبطة سابقاً بالاشتراك في باقات "فيتبيت" الصحية، وتعتبر طوق نجاة حقيقي للمستخدم العادي. 

فإذا سقط الشخص فجأة على الأرض أو تعرض لوعكة صحية خطيرة، تقوم الساعة فوراً بالاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقعه بدقة. 

وكل هذا يحدث آلياً دون الحاجة لوجود هاتفه الشخصي بجواره، مما يمنحه أماناً كبيراً أثناء الجري في الشارع أو ترك الهاتف في المنزل.

البدائل المتاحة بعد القرار

ومع تطبيق هذا القرار الصادم، ستتغير الأمور بشكل كامل لملاك ساعات "بيكسل واتش". 

فلكي تعمل ميزات الطوارئ والاستغاثة بعد الآن، سيحتاج المستخدم إلى إبقاء هاتفه المحمول قريباً منه ومتصلاً بالساعة عبر "البلوتوث" طوال الوقت. 

أما الخيار الثاني والأكثر تكلفة، فهو الاضطرار لدفع اشتراك شهري لشركات المحمول، لشراء خط اتصالات مستقل يعمل داخل الساعة بشكل مباشر لضمان بقائها متصلة بالشبكة.

رسائل تحذيرية للمستخدمين

وأوضح التقرير أن جوجل بدأت بالفعل في إرسال تنبيهات للمستخدمين لإبلاغهم بهذا التغيير الذي سيُطبق قريباً. 

وتهدف الشركة من هذا الإجراء إلى توضيح الصورة أمام من يعتمدون على الساعة في سلامتهم الشخصية. 

ولذلك، ينصح الخبراء بضرورة مراجعة إعدادات الاتصال، والتأكد من ربط الساعة بالهاتف لتفادي أي مواقف خطيرة عند الحاجة لطلب المساعدة العاجلة.

جوجل بيكسل واتش Safety Signal ساعة شبكات

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