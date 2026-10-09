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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ويندوز 11 يختبر ميزة جديدة تجمع حالة بطارية أجهزتك في مكان واحد.. جوجل تتيح Gemini داخل كروم لجميع مستخدمي أندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شاهدها أسرع مرتين بحركة واحدة.. واتساب يطرح ميزة طال انتظارها

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة تحديثات الحالة بسرعة تشغيل تصل إلى ضعف السرعة العادية مرتين أسرع 2x، وذلك من خلال الضغط المطول على الجانب الأيمن من شاشة الحالة.

بدون اشتراك.. آبل تمنحك طريقة سهلة لنقل كلمات مرورك إلى Apple Passwords

يقدم تطبيق Apple Passwords من آبل خيارا آمنا ومجانيا للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل لمديري كلمات المرور المدفوعة، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار بعض الخدمات مثل 1Password.

مايكروسوفت تكشف عن مواصفات وأسعار أجهزة Surface الجديدة

كانت شركة إنفيديا Nvidia، قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن إبرام اتفاقيات مع مايكروسوفت وعدد من شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لتطوير حواسيب مخصصة للذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين على نظام ويندوز، بالاعتماد على شريحة RTX Spark، إلا أن تفاصيل هذه الأجهزة لم تكن واضحة آنذاك.

جوجل تقلب عالم الألعاب.. أنشئ لعبة كاملة بمجرد وصف فكرتك وبدون برمجة

كشفت شركة جوجل، عن منصة Playground التجريبية الجديدة، التي تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب قابلة للعب باستخدام أوامر نصية باللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو التعامل مع محركات تطوير الألعاب.


ويندوز 11 يختبر ميزة جديدة تجمع حالة بطارية أجهزتك في مكان واحد

كشفت مايكروسوفت عن ميزة جديدة قيد الاختبار في ويندوز 11 تتيح للمستخدمين متابعة مستوى بطارية الكمبيوتر والملحقات اللاسلكية المتصلة به من مكان واحد، عبر أداة جديدة تحمل اسم حالة البطارية Battery Status.

جوجل تتيح Gemini داخل كروم لجميع مستخدمي أندرويد

وسعت شركة جوجل نطاق دمج مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini داخل متصفح كروم Chrome في الهند، ليصبح متاحا الآن لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد في البلاد، بعد أن كان متوفرا في وقت سابق لمستخدمي إصدار سطح المكتب.


بعد إطلاقه على آيفون.. ميتا تطرح مساعدها الذكي Muse على آيباد

كشفت شركة ميتا Meta، عن خطوة جديدة تعكس توسعها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما أتاحت مساعدها الذكي Muse عبر تطبيق مخصص لأجهزة آيباد، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاقه على أجهزة آيفون.

سامسونج تختبر One UI 9.5 للهواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية

رغم أن شركة سامسونج واجهت في البداية بعض الصعوبات في طرح تحديث One UI 9.0، فإن عملية التحديث تسير حاليا بوتيرة متسارعة، مع وصول أحدث إصدار من الواجهة إلى أكثر من 12 جهازا من هواتف Galaxy، بينما لا تزال مجموعة أخرى في انتظار التحديث.

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