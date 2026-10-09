ويندوز 11 يختبر ميزة جديدة تجمع حالة بطارية أجهزتك في مكان واحد

كشفت مايكروسوفت عن ميزة جديدة قيد الاختبار في ويندوز 11 تتيح للمستخدمين متابعة مستوى بطارية الكمبيوتر والملحقات اللاسلكية المتصلة به من مكان واحد، عبر أداة جديدة تحمل اسم حالة البطارية Battery Status.

وتوفر الأداة مستويات شحن البطارية الخاصة بالكمبيوتر والأجهزة المتصلة، مثل لوحة المفاتيح والفأرة وسماعات الرأس، مباشرة من لوحة Widgets، بدلا من الحاجة إلى التحقق من بطارية الكمبيوتر من شريط المهام والبحث عن حالة شحن كل ملحق بشكل منفصل.

كل الأجهزة في مكان واحد



تستطيع أداة حالة البطارية عرض الكمبيوتر إلى جانب الأجهزة الطرفية المتصلة به، مثل Surface Headphones وSurface Keyboard وPrecision Mouse، مع إظهار نسبة البطارية وحالة الاتصال لكل جهاز.

ويمكن للمستخدمين المشاركين في برنامج Windows Insider إضافة الأداة من خلال Widgets Board > Add widgets > Battery Status

وكانت إشارات إلى هذه الميزة قد ظهرت في إصدارات تجريبية من ويندوز 11 الشهر الماضي، لكن مايكروسوفت بدأت الآن اختبار نسخة تعمل فعليا.

كما أشارت اكتشافات سابقة إلى احتمال وصول نسخة من الأداة إلى شاشة القفل مستقبلا، إلا أن مايكروسوفت أعلنت حاليًا عن توفرها ضمن لوحة Widgets فقط.

Battery Status

هل ستدعم جميع الملحقات؟



يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نطاق الأجهزة التي ستدعمها الميزة.

فمايكروسوفت تشير إلى أن الأداة قادرة على عرض مستويات بطارية الأجهزة الطرفية المتصلة، لكنها استخدمت في أمثلتها الحالية أجهزة من إنتاجها.

ولم توضح الشركة حتى الآن ما إذا كانت الأداة ستدعم ملحقات الشركات الأخرى، مثل Logitech وسوني وRazer وغيرها.

وفي حال تمكن ويندوز 11 من قراءة بيانات البطارية من مجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات اللاسلكية، فقد تصبح الأداة وسيلة عملية لمتابعة جميع الأجهزة المتصلة ومعرفة أي منها يحتاج إلى الشحن قبل مغادرة المنزل.