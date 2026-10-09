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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تختبر One UI 9.5 للهواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية

One UI 9.5
One UI 9.5
شيماء عبد المنعم

رغم أن شركة سامسونج واجهت في البداية بعض الصعوبات في طرح تحديث One UI 9.0، فإن عملية التحديث تسير حاليا بوتيرة متسارعة، مع وصول أحدث إصدار من الواجهة إلى أكثر من 12 جهازا من هواتف Galaxy، بينما لا تزال مجموعة أخرى في انتظار التحديث.

وفي الوقت نفسه، بدأت سامسونج بالفعل اختبارات داخلية مكثفة لواجهة One UI 9.5، تمهيدا لإطلاقها مستقبلا.

واجهة One UI 9.5 تصل إلى Galaxy A57 وA17 5G


كانت اختبارات One UI 9.5 الداخلية مستمرة منذ فترة، لكنها اقتصرت في البداية على الهواتف الرائدة والأجهزة المتطورة، مثل سلسلة Galaxy S26 وسلسلة الهواتف القابلة للطي Galaxy Z8.

لكن أحدث التسريبات تشير إلى أن سامسونج بدأت توسيع نطاق الاختبارات ليشمل هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية أيضا.

فقد ظهرت واجهة One UI 9.5 مؤخرا على هاتف Galaxy A57، ضمن إصدار البرنامج الثابت A576BXXU6CZJ1.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ ظهر هاتف Galaxy A17 5G الأرخص سعرا أيضا على خوادم سامسونج وهو يعمل بإصدار مبكر من One UI 9.5، ويحمل البرنامج الثابت رقم A176BOXM8EZJ1.

اختبارات داخلية وليست متاحة للمستخدمين


من المهم الإشارة إلى أن الإصدارات التي ظهرت على خوادم سامسونج هي نسخ اختبار داخلية، ولا تتوفر حاليا للمستخدمين ضمن برنامج الاختبارات العامة.

كما أن ظهور One UI 9.5 على هذه الأجهزة لا يعني بالضرورة أن التحديث سيصل إليها قريبا، لكنه يشير إلى أن سامسونج بدأت الاستعداد مبكرا لعملية الطرح.

واللافت أن الشركة عادة ما تبدأ اختبار إصدارات الواجهة المقبلة على هواتفها الرائدة، قبل توسيع الاختبارات تدريجيا لتشمل الأجهزة المتوسطة والاقتصادية.

هواتف الفئة الاقتصادية تدخل الاختبارات مبكرا


كانت سلسلة Galaxy S26 أول أجهزة سامسونج التي ظهرت ضمن اختبارات One UI 9.5 الداخلية قبل عدة أشهر، ثم لحقت بها هواتف Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 الشهر الماضي.

والآن، انضمت أجهزة أقل سعرا مثل Galaxy A57 وGalaxy A17 5G إلى مرحلة الاختبارات المبكرة، ما يشير إلى أن سامسونج تعمل على تجهيز نطاق أوسع من أجهزتها للتحديث الجديد.

ومن المتوقع أن تظهر المزيد من أجهزة Galaxy ضمن اختبارات One UI 9.5 خلال الأسابيع المقبلة، على أن تقترب سامسونج من إطلاق الإصدار المستقر بالتزامن مع وصول سلسلة Galaxy S27، والمتوقع أن يكون ذلك في فبراير 2026.

سامسونج تحديث One UI 90 هواتف Galaxy هواتف

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