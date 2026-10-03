سامسونج ترفع أسعار Galaxy S26.. زيادة ضخمة تضرب إصدار Ultra

رفعت شركة سامسونج أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 في الأسواق الأوروبية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار أجهزتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديلات سعرية مماثلة شهدتها أسواق رئيسية، بدأت في الهند، ثم كوريا الجنوبية، وصولا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، أصبحت هواتف Galaxy S26 أكثر تكلفة في أوروبا، إذ ارتفع سعر نسختي Galaxy S26 وGalaxy S26+ بمقدار 100 يورو، بينما تجاوز سعر الإصدار الأعلى من Galaxy S26 Ultra بسعة تخزين 1 تيرابايت حاجز 2100 يورو.

ولم تعلن سامسونج رسميا عن زيادات الأسعار، لكنها قامت بتعديل الأسعار المدرجة على موقعها الرسمي.

وترجع الزيادة، وفقا للمعلومات المتداولة، إلى ارتفاع تكاليف المكونات، وعلى رأسها ذاكرة DRAM ووحدات التخزين NAND Flash، إلى جانب المعالجات SoC.

أسعار Galaxy S26 الجديدة في أوروبا



سعر Galaxy S26 Ultra

256 جيجابايت: 1550 يورو

512 جيجابايت: 1750 يورو

1 تيرابايت: 2150 يورو

سعر Galaxy S26+

256 جيجابايت: 1350 يورو

512 جيجابايت: 1550 يورو

سعر Galaxy S26

256 جيجابايت: 1100 يورو

512 جيجابايت: 1300 يورو

هواتف Galaxy S26

زيادة مرتقبة في الشرق الأوسط



ونصح المسرب AhmedQwaider مستخدمي سامسونج بالإسراع في شراء أجهزتهم، مدعيا أن السوق السعودية ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار أجهزة الشركة، في إشارة إلى زيادة مرتقبة في الأسعار.

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع الأسعار في المنطقة يبدو مسألة وقت، في ظل الضغوط المتزايدة على ربحية قطاع الأجهزة المحمولة لدى سامسونج.

ولم تعد الشركة، وفقا للمعلومات المتداولة، مستعدة لتحمل الزيادة الكاملة في تكاليف تصنيع أجهزة Galaxy.

ضغوط على أرباح قطاع الهواتف



وكان تقرير حديث قد أشار إلى أن قطاع MX لدى سامسونج قد يظل في دائرة الخسائر خلال الربع الثالث من عام 2026.

ورغم المبيعات القوية لهواتف Galaxy Z القابلة للطي، والزخم الذي تحققه سلسلة Galaxy S26، فإن هذه العوامل قد لا تكون كافية لإعادة قطاع الهواتف المحمولة إلى الربحية في المدى القريب، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات واستمرار الضغوط على هوامش الأرباح.