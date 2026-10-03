قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
50 دقيقة صنعت المجد.. مبارك وملحمة القوات الجوية في أكتوبر
تايلاند تجرد رجل أعمال إسرائيلي من جنسيته
طلب 500 ألف دولار.. شوبير يصدم الجماهير بشأن مشاركة الأهلي في السوبر
اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة وعموتة يحسم الموقف| خاص
الرجل الذي يدير غزة.. محاولة إسرائيلية جديدة لاغتيال العامودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج ترفع أسعار Galaxy S26.. زيادة ضخمة تضرب إصدار Ultra

Galaxy S26
Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

رفعت شركة سامسونج أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 في الأسواق الأوروبية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار أجهزتها بمنطقة الشرق الأوسط. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديلات سعرية مماثلة شهدتها أسواق رئيسية، بدأت في الهند، ثم كوريا الجنوبية، وصولا إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، أصبحت هواتف Galaxy S26 أكثر تكلفة في أوروبا، إذ ارتفع سعر نسختي Galaxy S26 وGalaxy S26+ بمقدار 100 يورو، بينما تجاوز سعر الإصدار الأعلى من Galaxy S26 Ultra بسعة تخزين 1 تيرابايت حاجز 2100 يورو.

ولم تعلن سامسونج رسميا عن زيادات الأسعار، لكنها قامت بتعديل الأسعار المدرجة على موقعها الرسمي. 

وترجع الزيادة، وفقا للمعلومات المتداولة، إلى ارتفاع تكاليف المكونات، وعلى رأسها ذاكرة DRAM ووحدات التخزين NAND Flash، إلى جانب المعالجات SoC.

أسعار Galaxy S26 الجديدة في أوروبا
 

سعر Galaxy S26 Ultra

256 جيجابايت: 1550 يورو

512 جيجابايت: 1750 يورو

1 تيرابايت: 2150 يورو

سعر Galaxy S26+

256 جيجابايت: 1350 يورو

512 جيجابايت: 1550 يورو

سعر Galaxy S26

256 جيجابايت: 1100 يورو

512 جيجابايت: 1300 يورو

هواتف Galaxy S26

زيادة مرتقبة في الشرق الأوسط


ونصح المسرب AhmedQwaider مستخدمي سامسونج بالإسراع في شراء أجهزتهم، مدعيا أن السوق السعودية ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار أجهزة الشركة، في إشارة إلى زيادة مرتقبة في الأسعار.

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع الأسعار في المنطقة يبدو مسألة وقت، في ظل الضغوط المتزايدة على ربحية قطاع الأجهزة المحمولة لدى سامسونج. 

ولم تعد الشركة، وفقا للمعلومات المتداولة، مستعدة لتحمل الزيادة الكاملة في تكاليف تصنيع أجهزة Galaxy.

ضغوط على أرباح قطاع الهواتف


وكان تقرير حديث قد أشار إلى أن قطاع MX لدى سامسونج قد يظل في دائرة الخسائر خلال الربع الثالث من عام 2026.

ورغم المبيعات القوية لهواتف Galaxy Z القابلة للطي، والزخم الذي تحققه سلسلة Galaxy S26، فإن هذه العوامل قد لا تكون كافية لإعادة قطاع الهواتف المحمولة إلى الربحية في المدى القريب، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات واستمرار الضغوط على هوامش الأرباح.

أسعار Galaxy S26 الجديدة سامسونج هواتف Galaxy S26 زيادات الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

الزمالك

5 قضايا في طريقه.. هل يستطيع الزمالك فتح القيد في يناير؟

هنا

هنا معتز تتأهل إلى نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026

احمد شوبير

أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال محمد عبد الناصر للأهلي

بالصور

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد